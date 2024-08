Hned čtyři osobní auta se střetla v pondělí před čtvrtou hodinou odpoledne na frekventované silnici 26/I u Staňkova. Kolize si vyžádala jedno zranění.

Podle policistů, kteří vyšetřovali na místě nehody, jel řidič osobního Nissanu Micra od Ohučova směrem na Křenovy. Přitom narazil do dvou vozidel, která stála v odbočovacím pruhu ve směru jízdy na Staňkov - do fordu, za který byl připojen vozík a do Volkswagenu Golf. Následně přejel řidič nissanu do protisměru, kde se čelně střetl s mercedesem. "Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky vozidla Mercedes-Benz, která byla převezena do nemocnice k ošetření. Dechové zkoušky všech řidičů byly negativní, příčinou a veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabývají dopravní policisté z územního odboru Domažlice," konstatovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

Mluvčí zdravotnických záchranářů Andrea Divišová potvrdila, že z místa střetu transportovali asi čtyřiaosmdesátiletou ženu s lehkým až středně těžkým zraněním do nemocnice ve Stodu.

U havárie zasahovali i hasiči. "Zajistili jsme místo nehody, provedli veškerá protipožární opatření a následně odstranili fragmenty z nabouraných aut a silnici uklidili," informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Ten upřesnil, že s úklidem komunikace skončili hasiči přibližně v půl šesté večer.