Šelmu spatřil například revírník Karel Mařík, když projížděl autem z Rybníku směrem na Smolov.

„Zastavil jsem, vystoupil z auta a šel k němu zhruba na sto padesát metrů. Chvilku mě pozoroval, pak proháněl jeřáby, kteří sem přilétli,“ popsal. Zvíře zdokumentoval a snímky i video poslal zástupcům Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR. Teď se společně s nimi snaží najít stopy, jež stoprocentně doloží, zda jde o vlka. „Zachytilo ho taky několik fotopastí. Všechno zatím nasvědčuje tomu, že to není toulavý pes, choval by se jinak,“ myslí si Mařík.

Zvíře míjel při jízdě i tamější starosta Jindřich Rejšek. „Viděl jsem ho asi z deseti metrů. Chvilku se na mě koukal, pak utekl. Přítelkyně ho na stejném místě taky zahlédla. Překvapilo mě, že nebyl plachý,“ uvedl starosta.

Podle zooložky Mileny Prokopové z AOPK se nemusí jednat o neobvyklé chování zvířete. Vlci totiž ve dne špatně vidí a spoléhají se více na čich. „Stává se, že hned nerozeznají člověka, kterému by se jinak raději vyhnuli. Také může jít o mladého jedince, který zkoumá krajinu, je zvědavý a prohlíží si to, co má před sebou,“ přemítala Prokopová. Z dosud nashromážděných informací se zdá, že jde skutečně o vlka.

Přírodovědci se opakovaně do lokality vydávají a hledají takzvané pobytové znaky. Mezi ně patří především stopy, trus či zbytky kořisti. „O uplynulém víkendu se do Rybníku vydal kolega z pražské fakulty životního prostředí s termovizí. Neměl štěstí, zvíře se zrovna neukázalo. Když najdeme zbytky trusu, odebereme z nich DNA. Ze vzorku už bychom určili, zda jde opravdu o vlka,“ nastínila zooložka.

Podle ní je důležité sledovat, zda se chování zvířete nemění. „Špatné by bylo, kdyby se začalo přibližovat k lidem, nebo je dokonce vyhledávat. Běžné je, že si člověka prohlédne a vzdálí se,“ doplnila. Prokopová rovněž upozornila, že vlci by se rozhodně neměli lákat na potravu, zbytky jídla a uhynulá domácí zvířata by neměla volně ležet venku. „Není ani vhodné, aby ve vlčím teritoriu volně pobíhali psi, vlci je berou jako konkurenty a mohou na ně zaútočit,“ vysvětlila.

Zároveň požádala, aby ji lidé v případě jakýchkoliv setkání se zvířetem kontaktovali. V Českém lese se vyskytují vlci od roku 2017. Dvě smečky žijí kolem Lesné a Železné.