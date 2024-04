Dopravní nehoda kamionu s asfaltem zkomplikovala v pondělí situaci na silnici nedaleko obce Poděvousy.

Řidička kamionu najela na krajnici, dostala smyk a vozidlo se převrátilo. | Foto: HZS Plzeňského kraje

Na Domažlicku se v pondělí 22. dubna kolem poledne poté, co najel na krajnici, na silnici 183/II nedaleko obce Poděvousy převrátil kamion s asfaltem. Na místo vyjížděly všechny složky IZS.

„Řidička jela s nákladním vozidlem tovární značky Scania ve směru jízdy od obce Krchleby na obec Poděvousy. Podle dosud zjištěných skutečností najela z dosud nezjištěných důvodů na krajnici, uvedla vozidlo do smyku, a to se následně převrátilo na bok. Řidička při nehodě utrpěla zranění a byla převezena k lékařskému ošetření do nemocnice,“ uvedla mluvčí policie Iva Vršecká.

„Žena ročník 1981 utrpěla lehčí zranění a byla transportována do Domažlické nemocnice k dalšímu ošetření,“ sdělila mluvčí záchranářů Mária Svobodová. Hasiči zlikvidovali únik hydraulického oleje a pomohli s očištěním místa havárie. Provedená dechová zkouška na alkohol byla negativní. Příčinou a okolnostmi dopravní nehody se policisté nadále zabývají.