Jak již bylo zmíněno, Hřebíkyáda se v Brnířově konala poprvé.

„Každý soutěžil sám za sebe a proti každému přihlášenému soutěžícímu. Soutěžící měl svůj hřebík a jeden pokus. Protihráči zatloukali vždy svůj a předávali si mezi sebou jedno kladivo. Vše tak fungovalo na principu – rána, předání, rána, předání. Ten, kdo první zatloukl svůj hřebík, získal bod,“ popsal pravidla jeden z organizátorů Petr Vlček z Brnířova s tím, že šlo jen o takzvaný 'sranda závod'. Šlo totiž především o zábavu, ne o výhru samotnou.

Ostatně nejde ani tak o unikátní soutěž. Klání v zatloukání hřebíků se podle Petrových slov pořádá různě po vesnicích. „Dělá se to ale například i ve Kdyni v kuželně u baru a soutěží se tam hromadu let. Okoukali jsme to a stanovili si vlastní pravidla,“ doplnil Vlček.

Jednotliví soutěžící zatloukali hřebíky širší stranou kladiva i úzkou hranou a chopit se toho neváhaly ženy ani děti.

Ovšem většina ze soutěžících měla docela honičku, jelikož se zúčastnila ještě Brnířovského parezu, který se na návsi koná pravidelně každou první srpnovou sobotu. Letošní 37. ročník se ale přesunul až na 8. srpna. Někteří soutěžící ale přijeli do Brnířova akorát na 1. srpna, a tak se zkrátka nelenilo a konalo se první kolo Parezu s tím, že 8. srpna se bude pokračovat s dalšími soutěžícími.

Po návsi se tak kromě úderů kladiv neslo i klepání dřeváků – typické obuvi při absolvování Parezu. Tradice taktéž velí prapodivný převlek, jízdní kolo a pořádnou žízeň. Začíná se z lehu na břehu rybníka. Po odstartování skočí připravené maškary do vody, co nejrychleji rybník přeplavou, nasednou na svá kola, objedou náves a z kola doběhnou ke stanovišti s načepovanými půllitry piva. Děti samozřejmě pily vodu. Nakonec už soutěžící čeká závěrečný běh kolem návsi. Vše je navíc na čas.

O prvenství si přijeli zasoutěžit i Jan z Ostravy.

„Z Moravy do Brnířova na Parez. Proč ne. Nesmí se to?“ okomentoval stručně s úsměvem. Konkrétně on a jeho dva přátelé si na hlavy usadili arabské fezy, na nichž byly vzadu připevněné portréty předních zahraničních politiků – Angely Merkelové a prezidentů USA a Ruska, Donalda Trumpa a Vladimíra Putina.