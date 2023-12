„Vše jde podle plánu, tvrz bude v řádném termínu hotová. Nemůžeme ovlivnit počasí, takže tvrz bude předána s některými nedodělky, jako je například fasáda, ale to nebrání žádnému užívání. Fasáda se dodělá na jaře. To, co jsme potřebovali, je hotovo,“ řekl starosta města Libor Picka.

Od počátku nového roku bude následovat zabydlení tvrze a slavnostní otevření, které je plánováno na zhruba konec března. „Začne tam fungovat život s tím, pro co jsme to stavěli, čili zázemí pro sociální služby, spolky, se kterými už máme předběžné smlouvy. Po novém roce je oslovíme, dáme dohromady rozvrh, co kde bude fungovat, v jakém režimu. Přesune se tam pečovatelská služba, klub důchodců a podobně. Myslím, že do poloviny příštího roku bude tvrz zabydlená a bude plnit své účely,“ uvedl Picka.

V následující etapě je počítáno s rekonstrukcí stájí. Zde je připraven projekt a město bude žádat o stavební povolení. „Projekt je kompletně připravený včetně technologií, čili se tam počítá s ubytováním, hospodou, pivovarem a lihovarem. Nyní budeme shánět spoluinvestora,“ poznamenal starosta.

Čtvrtou částí, která je za stodolou, jsou sklady a na jejich opravy se podařilo zajistit z brownfieldů prostředky ve výši skoro 12 milionů korun z celkově potřebných 16 milionů korun a tam se vznikne zázemí pro technické služby a sklady pro celý areál.