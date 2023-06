Přemysl Otakar II., Božena Němcová, Jan Sladký Kozina, Alois Rašín, Bedřich Smetana. To je jen minimum osobností, s jejichž příběhy se můžete seznámit v rámci turistické hry Český les s mobilem v kapse 2023, kterou přichystal Svazek Domažlicko.

Turistická hra Český les s mobilem v kapse 2023 vás seznámí s českými osobnostmi. | Foto: Svazek Domažlicko

V červnu odstartovala tradiční turistická hra Svazku Domažlicko. „Princip je stejný, jen jsme hru oblékli do ‚modernějšího hávu‘. Vše by mělo být jednodušší, není se třeba na našem webu registrovat jako dříve, nic vyplňovat. Jediné, co účastník hry potřebuje, je chytrý telefon s instalovanou čtečkou QR kódů. Ve hře je pak ihned po prvním načtení kódu – buď z plakátu, kde je obecný proklik do hry, nebo z jakéhokoliv ‚cílového‘ kódu. Mobil si pak sám pamatuje, kolik kódů ze hry načetl, a pro výhru stačí deset načtených cílů,“ uvedla za Svazek Domažlicko Zuzana Langpaulová s tím, že odměnou je opět jedinečná absolventská turistická vizitka z limitované edice. Výhry vydávají spolupracující turistická informační centra, jejichž seznam je uveden na webové stránce aplikace hry.

Na Babylonu už je sezona v plném proudu, lidé si užívali o víkendu sluníčka

Letošním tématem hry jsou osobnosti regionu. Jde o zajímavý a originální způsob, jak zprostředkovat místním i přespolním zajímavosti kraje díky příběhům osob, které tam žily nebo působily.

Veškeré podrobnosti o hře najdete na stránkách www.svazekdomazlicko.cz/turisticka-hra/.