Turisté uzavřeli u České studánky letošní sezonu

Česká studánka – Několik stovek lidí přišlo v sobotu dopoledne na Zamykání České studánky pod Čerchovem – tradiční akci, kterou domažličtí turisté se svými kolegy z Furthu im Wald symbolicky uzavírají hlavní turistickou sezonu.

„Novináři se nás ptali, zda jsme po nedávné vichřici zavřeli naše lesy. K nám do městských lesů chodí turisté z celého kraje a oni ví, že v lese může spadnout strom a dávají si na to pozor. My lesy zavírat nebudeme,“ vzkázal při setkání domažlický starosta Miroslav Mach. Vysloužil si za to souhlasný potlesk.

Připomněl také, že v čerchovských lesích bude 15. prosince zahájena lyžařská sezona. „Žijeme v místech, kam jiní lidé jezdí na dovolenou. I dnes přišli lidé z obou stran hranice, je vidět že turistika je jednou z aktivit, která nás spojuje,“ zmínil starosta Furthu im Wald Sandro Bauer.

„Vody je málo ve studánce a ještě méně je jí v našich lesích. Ty nám za poslední tři roky trochu chřadnou a proto je kolem cest vidět mnoho dříví. Netěžíme ho pro zisk, jsme na tom finančně dobře, ale těžíme proto, že musíme potlačit kůrovce. Musíme ho vyhledat, zpracovat a včas vyvézt z lesa. Pracujeme proto i o víkendech,“ seznámil přítomné s aktuální situací v příhraničních hvozdech ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda.

Turistická akce pokračovala vycházkou do Chodova, kde byl v kulturním domě přichystáno společné posezení a oběd. Mimořádně byla po oba víkendové dny otevřena Kurzova věž na Čerchově.