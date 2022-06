Most i s přilehlým parkovištěm byly uzavřeny 18. října s tím, že hotovo bude letos nejpozději do 30. června. Jenže nebude, turisté si musejí počkat. „Důvodem jsou klimatické podmínky. Zima byla delší, než se čekalo, ještě v květnu napadl sníh, a tak firma přes veškerou snahu bude potřebovat ještě dva týdny. Požádala proto o prodloužení termínu o 14 dní s tím, že je předpoklad, že by to mohla stihnout trošku dřív,“ uvedl Dvořák s tím, že to ale neznamená, že most hned poté otevře. Bude následovat ještě kolaudace a další úkony. „Když vše dobře půjde, budou moci lidé vstoupit na most na konci července,“ doplnil Dvořák.

Vysoutěžená cena na opravu je 5,2 milionu korun a kompletně bude uhrazena z dotace ministerstva životního prostředí.

