Hodlají investovat peníze i úsilí, aby přílákali turisty zpět do svých měst. Je jasné, že výpadek zahraničních hostů musí alespoň částečně nahradit domácí návštěvníci.

„Spolu s partnery připravujeme pod hlavičkou Visit Plzeň kampaň, která má do Plzně na výlet či několikadenní pobyt nalákat co nejvíce turistů. Pro podporu hotelů a penzionů připravuje organizace také systém slev na vybrané aktivity pro ubytované hosty,“ říká Helena Mařanová z organizace Plzeň –TURISMUS.

Zároveň také Plzeň vypsala v rámci programu „Plzeňská 12“ grant na podporu akcí, které mají potenciál přilákat do Plzně návštěvníky z jiných regionů. „Město také odložilo splatnost poplatku z pobytu do konce října. Celkový objem financí určených na podporu cestovního ruchu by měl být v řádu jednotek milionů korun,“ říká Mařanová s tím, že podpořit cestovní ruch a místní podnikatele mohou i sami Plzeňané tím, že na výlet do Plzně pozvou příbuzné a známé.

VE ZNAMENÍ ÚSPOR

Menší města přiznávají, že musí šetřit, a tak na nalákání turistů moc peněz navíc nezbývá. Sází na připravené akce. Například Klatovy plánují zvláštní propagační projekt v souvislosti se 760. výročím města. „Budeme připomínat historii, památky. V srpnu chystáme oživené prohlídky, které už jsou tradiční, ale chceme je zase vylepšit. Nic nového jinak neplánujeme, nevyčleňovali jsme žádné peníze vyloženě na propagaci. Chceme hlavně co nejdříve začít pořádat kulturní akce a vrátit život do města,“ konstatuje místosta-rosta Klatov Martin Kříž.

Na dovolenou na Šumavě bude lákat Sušice. „Doufejme, že bude letošní dovolenou trávit většina lidí v Čechách. Budeme se snažit propagovat dovolenou na Šumavě a aktivity, které ve městě nabízíme, ale nepůjde o nic speciálního a nového,“ vysvětlil starosta Sušice Petr Mottl. Nedaleké Horažďovice se budou mezi lidi snažit více dostat svá propagační videa. „„Budeme lákat na aquapark, Prácheň, muzeum, ostrov a budeme mít novou parkánovou zahradu. Jinak nic speciálního nechystáme, myslíme, že lidé si naši oblast sami najdou. Nechceme ani příliš masově lákat, protože pak mohou mít problém sehnat ubytování a bude to kontraproduktivní,“ uvažuje starosta Horažďovic Michael Forman.

Na sociální sítě vsadí i Železná Ruda. „Potýkáme se s propadem příjmů a snažíme se šetřit. Propagujeme město na sociálních sítích, ale to vše pomocí vlastních sil,“ vysvětlil starosta Železné Rudy Filip Smola.

SÁZKA NA PIVO

V Domažlicích spoléhají na to, že jim turisty přivábí nová lákadla. „Před dokončením je obrovská stavba Kulturní centrum – pivovar Domažlice, kde se budují dvě expozice, jedna se bude týkat pivovarnictví a druhá česko-bavorského příhraničí. To bude zcela nový vklad do turistických zajímavostí širšího regionu,“ prozradil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš. V rámci projektu se návštěvníci mohou těšit také na čtyři druhy piv. V červnu se pak znovu otevře i zrekonstruovaný bazén.

Město Tachov cestovní ruch podle starosty Ladislava Macáka podporuje průběžně. Každý rok pamatuje rozpočet třeba na rekonstrukci národní kulturní památky Jízdárna Světce. V letošním roce se tu dokončuje expozice historického kovářství, včetně podoby bytu kováře z přelomu 19. a 20. století. „Také investujeme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, letos půl milionu korun,“ uvedl Macák.

V Rokycanech stále zvažují pořádání podzimních Slavností pod rokycanskou věží a oblíbeného Vínování 2020. „Určitě se uskuteční jednorázové pořady Rokycanského kulturního léta,“ slíbil šéf odboru kultury Tomáš Hůlka.

Ve Zbiroze nechtějí v červnu pořady uspěchat. "Ovšem pak počítáme s Vačkářovým hudebním létem, rockovým festivalem a jinými akcemi," reagoval na dotaz Deníku tajemník úřadu Pavel Vlček.