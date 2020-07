Změna sazeb vychází z novely zákona o místních poplatcích. Dosud se ve Kdyni platilo z ubytovací kapacity a z lázeňského či rekreačního pobytu. Celkem to činilo čtyři koruny.

„Novelou zákona tyto dvě položky vypadly, tím pádem se od začátku roku nevybíral žádný poplatek, protože jsme neschválili novou vyhlášku,“ uvedla na zastupitelstvu místostarostka Věra Říhová (PRO-Kdyňsko).

První pololetí se tedy nevybíralo nic. Nově navrhované poplatky kdyňskými radními byly stanoveny na 10 korun a radní navrhovali jejich zavedení uprostřed kalendářního roku.

Zastupitel a člen finančního výboru Vladislav Vilímec (ODS) však přišel s návrhem na změnu. Prosazoval, aby ode dne účinnosti nové obecně závazné vyhlášky města byla sazba poplatku až do 31. prosince 2020 stále čtyři koruny a ke zvýšení aby došlo až od 1. ledna 2021.

„Není vhodné zvyšovat ubytovatelům a turistům poplatky uprostřed kalendářního roku, a tím spíše v letošním roce, který ovlivnila krizová situace. Od nového roku, tedy od 1. 1. 2021, by poplatky byly v navrhované výši deset korun,“ uváděl v návrhu Vilímec.

Další zastupitelka Sylva Heidlerová (ODS) na jednání hájila i zájmy podnikatelů – ubytovatelů. Mnozí totiž sestavují ceník na ubytování s tím, že k ceně připočítávajíi daný poplatek.

„Ubytovatelé navíc berou i zálohy. Když jim pak oznámíme, že za ubytovanou osobu má odvádět nově deset korun namísto dosavadních čtyř korun, tak se mu tím pádem naruší rozpočet,“ uvedla a doplnila: „Navíc v krizovém období nemohli ubytovatelé přijímat turisty, měli to zakázané. Jiná města tuto situaci podnikatelům kompenzují. Ovšem my ve Kdyni jim to téměř trojnásobně zdražíme.“

Oponovala jí však místostarostka argumentem, že většina ubytovatelů poplatek vybírá odděleně od ceny ubytování. „Poplatek či vzdušné se dopočítává na místě ubytování. To pak podnikatel odvádí dál. Dělá se to všude, například v Alpách,“ argumentovala Říhová.

Podle opozice je však velký rozdíl mezi Kdyní a rakouskými či italskými Alpami. Ty mají na rozdíl od malého města nedaleko Domažlic co nabídnout. Ve Kdyni v současné době řádně funguje jedna restaurace a hospoda. Stav většiny budov na náměstí, včetně základní školy, je v politováníhodném stavu a atraktivitě nenahrávají ani opilci a sociální případy, kteří „zdobí“ spodní část náměstía okolí kašny v parku i v odpoledních hodinách. Dům v kožichu, jehož rekonstrukce stála město miliony, je stále zavřený

„V Alpách se tomu dá porozumět, ne ale ve Kdyni. Co tady turistům budeme nabízet? Jsme rádi, že sem někdo přijede. Všichni máme zkušenosti s místním restauratérstvím a další. Kdyně není centrum cestovního ruchu,“ oponovala za pravicovou opozici Heidlerová.

V okolních městech se platí i vyšší poplatky. V Domažlicích je to 21 korun, v Klatovech 16. Na rozdíl od Kdyně ale mají pestrou nabídku pro turisty a milovníky kultury. Navíc velikostně i nabídnou podobná místa jakými jsou Poběžovice či Bělá nad Radbuzou vybírají poplatek ve výši 5 korun.

„Turistovi, který cestuje po republice, je to jedno. Deset korun ho nepřekvapí a nezabije. Ta částka je minimum, které se platí téměř všude. Takový poplatek by se tu mohl a měl vybírat, turistu to neodradí,“ uzavřel na zastupitelstvu diskuzi starosta Oskar Hamrus (PRO-Kdyňsko).

Nicméně byly podány tři návrhy. První byl s nulovou sazbou do konce roku, od následujícího ledna by se pak platilo deset korun. Druhá varianta, kterou podpořila pravicová opozice (ODS a KDU-ČSL), počítala se čtyřmi korunami do 31. 12. 2020 a pak s deseti korunami od 1. 1. 2021. Poslední návrh byl deset korun ode dne schválení obecně závazné vyhlášky. Poslední verzi si většinou hlasů odhlasovala koalice (PRO-Kdyňsko, ČSSD, KSČM). V platnost vešla 1. července.