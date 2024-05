„Rada města vybírala dvakrát. Vítězný uchazeč z prvního výběrového řízení si rozmyslel nástup, následně bylo vypsáno druhé, do kterého se přihlásili tři adepti. Všechny nabídky byly zajímavé, vybrán byl Patrik Zuber, který v MKS již pracuje a v současnosti je pověřen jeho řízením," shrnul domažlický starosta Stanislav Antoš.

Vítěz výběrového řízení si rozmýšlel, zda se o post ředitele ucházet. Od roku 2019 byl vedoucím programového oddělení, od 1. listopadu byl pověřen řízením organizace. „Je to velká odpovědnost, proto jsem si to poměrně dlouho rozmýšlel, do prvního výběrového řízení jsem se ani nehlásil. Uvědomuji si, jak je to odpovědná práce. V plánu mám pokračovat v tom, co děláme dobře. Snažit se nacházet s kolegy nové vyžití občany Domažlic, abychom kulturu pozvedli, nabízeli nové pořady,“ řekl Deníku Zuber.

Znalost organizace bere jako velkou výhodu. Ví, na co se zaměřit. „Vím, co je dobře, co je špatně, kde potřebujeme trochu přidat. I z postu programového oddělení jsem viděl, co by bylo potřeba zlepšit. Chceme, aby si nejen lidé z Domažlic našli pořad, který je baví. Chtěl bych, aby nám pomáhali i sami diváci, aby řekli, co by zde chtěli. Dáváme i do zpravodaje výzvu, ať neváhají dát tip. Spolupracujeme i s okolními kulturními domy, abychom nedávali stejné programy ve stejném období,“ uvedl Zuber, který do funkce ředitele nastoupí 1. června.