Tam se žáci každý den spojují se svými učiteli přes počítače a probíhá tak běžná výuka. A hle, nyní je to potřeba i u nás, přestože bydlíme například ve vedlejším domě.

Chtěly jsme zůstat se žáky ve spojení a hlavně jsme nechtěly zatěžovat rodiče přemírou učiva, které by měli doma s dětmi probírat. Víme, že řada z nich teď řeší, stejně jako velká část národa, jiné závažné problémy. A musím říci, že mě moc těší, jak jsme se v naší malé škole rychle přizpůsobily situaci a společná výuka tak běží dál.

Pomocí aplikací Teams, Skype a WhatsApp jsme v každodenním spojení se žáky, výuka probíhá sice v omezeném čase, ale hlavní učivo zvládáme dobře. I z reakcí žáků a jejich rodičů je vidět, že jsme zvolily správně. A nejde jen o učení, ale popovídáme si také o vzniklé situaci. Už došla řada i na „referáty“ o přečtených knížkách a naši malí hudebníci nám výuku zpestřili svým vystoupením. Chtěla bych moc poděkovat nejen rodičům, kteří nám aktivně pomáhali zprovoznit tento způsob výuky, ale i svým kolegyním. I pro nás je to vše nové. Učíme se za pochodu a stojí nás to více času a úsilí než běžná výuka. Ale shodly jsme se na tom, že nás to opravdu posune o kus dopředu a nově získané zkušenosti určitě využijeme po návratu do školy.

Přeji všem, abychom se co nejdříve mohli vrátit k našemu běžnému, dnes už víme, že téměř skvělému životu. A pokud by to šlo, abychom i dál využívali to pěkné, co teď nastalo – pomoc druhým, zpomalení a více času tráveného se svými blízkými.

Renata Reifová , ředitelka ZŠ Všeruby