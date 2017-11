Tři školy se zúčastnily programu Recyklace hrou

Všeruby, Klenčí pod Čerchovem, Staňkov – Oblíbený výjezdní program Recyklace hrou zavítal začátkem listopadu celkem do dvanácti škol v Plzeňském kraji. Byl zaměřen na pochopení základního principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy.

Žáci společně s lektory hledali odpovědi na praktické otázky. Například, co uvnitř ukrývá počítač či pračka, kam s nimi v případě, že doslouží, nebo co získáme recyklací jednoho mobilního telefonu a jak díky tomu předejdeme dalšímu znečišťování životního prostředí.

Organizátorem je společnost Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Finančně je program podporován Ministerstvem životního prostředí.

Program Recyklace hrou má podobu 45 minutového workshopu, který je přizpůsobený věku účastníků. Je vhodný po základní školy a odpovídající ročníky víceletých středních škol. S pomocí lektorů děti pochopí, že bez recyklace se neobejdeme a že díky ní dokážeme vysloužilému elektro zařízení, použitým bateriím či jinému odpadu dát další šanci na využití. Lektoři za nimi přijedou přímo do školy.

V základních školách Plzeňského kraje si děti tento program mohly užít od 6. do 10. listopadu. Ze škol na Domažlicku se tohoto programu zúčastnili celkem tři zástupci – ZŠ a MŠ Všeruby, Masarykova ZŠ v Klenčí pod Čerchovem a ZŠ Staňkov. Do konce roku zavítá ještě do Jihočeského a Jihomoravského kraje. Další regiony přijdou na řadu po Novém roce.

Populární byl mezi dětmi vědomostní kvíz, kdy odpovídaly na otázky napsané na kartičkách. Věděli jste například, že recyklací jedné tiskárny se ušetří třicet šest kilogramů nebezpečného odpadu, a že uvedené množství nebezpečného odpadu vyprodukuje devět domácností za rok.

„Snažíme se především, aby to s námi děti bavilo, a aby si odnesly nové znalosti, zkušenosti a zážitky,“ říká Edita Kleckerová, jedna z lektorek programu z Recyklohraní o.p.s. a dodává: „Při práci ve skupinkách si mohou žáci například rozebrat skutečný počítač nebo model pračky. Tuhle část mají děti nejraději. Rozebrat počítač nebo pračku doma jen tak nemůžou. V Recyklaci hrou je to nejen povoleno, ale přímo vyžadováno!“ uzavřela lektorka Kleckerová.