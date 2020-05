Domažličtí radní stanovili, že trhy budou určeny pro prodej zemědělských a potravinářských produktů. Stánkaři navíc musí dodržet určité podmínky, aby mohli na náměstí prodávat. První podmínkou je, že prodejci budou moct přijet pouze po předchozí domluvě, nejpozději se mohou ohlásit do úterního poledne na telefonu 379 719 156. „Je to z důvodu, aby se mohla zajistit potřebná odstupová vzdálenost mezi jednotlivými stánky,“ uvedl mluvčí za radnici Josef Babor. Stánkaři si navíc musí zajistit dezinfekci sami, musí nosit roušky a rukavice, když budou v kontaktu se zbožím a přijímanými platbami.

„Rozhodně nebude povolen prodej občerstvení, nepovolují se ani ochutnávky nebo konzumace potravin. Vztahuje se to například i na prodej grilovaných kuřat,“ doplnil Babor. Místní tak musí na nějaké klobásky či langoše zapomenout. Na trhu se zkrátka nesmí objevit nic, co by si žádalo okamžitou konzumaci. Prodej se týká pouze produktů, které se obvykle vyskytují na farmářských trzích. Vedle vlastních výpěstků ovoce a zeleniny to mohou být i sazenice.