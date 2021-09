Vedení Trhanova už se v minulosti několikrát snažilo, aby se historická stavba dostala do programu architektonického dědictví. „Zámek je pro nás danajským darem, protože nemáme na jeho opravu dostatek peněz. Nám příliš nepomohou dva tři miliony. Jen rozpočet na opravu střechy, která je v katastrofálním stavu, je deset milionů,“ vyčíslil starosta obce Václav Dufek. Doplnil, že minulý projekt přepracovali a podají další žádost na Ministerstvo kultury. Objekt pocházející z druhé poloviny 17. století je totiž památkově chráněný. „Pokud se nám to povede, práce jsou rozdělené na etapy a potrvají deset let,“ dodal.

Budovu nechal postavit Wolf Maxmilián Lamingen, zvaný Lomikar, a sloužila mu jako letní sídlo. „Zajímavé je, že zámek nebyl dostavěný celý, ale jen půlka, jelikož ho počátkem osmnáctého století koupili Stadionové. Ti se pak přestěhovali do Kouta na Šumavě a o Trhanov ztratili zájem. I tak se jedná o kvalitní stavbu, která si zaslouží záchranu,“ zdůraznil plzeňský architekt, jenž projekt zpracoval, Jan Soukup.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkPodle něj měla být v zámeckém parku ještě takzvaná sala terrena, což je síň v přízemí paláce či v samostatné stavbě, zpravidla otevřená do zahrady. „Připomíná mi to salu terrenu v Černínském paláci, která je ovšem na daleko vyšší úrovni. Je stejně řešená i situovaná, jako to bylo v plánu v Trhanově,“ nastínil architekt.

Na zanedbaném stavu památky se podepsaly i další změny. Majetek byl zkonfiskován a po roce 1945 ho získala armáda. Později spadl do správy Sokolova. V zámeckém křídle fungovala do roku 1996 škola v přírodě. „V současnosti tady máme nájemce, který organizuje hlavně dětské rekreace. Jezdí k nám různé soubory,“ řekl Dufek.

Podle odhadů bude na rozsáhlou rekonstrukci potřeba minimálně třicet milionů korun. „Pokud se nám povede dotaci získat, začneme krovy a střechou, která je v havarijním stavu. Za minulého režimu se na ni dala hliníková krytina, která při každém větším větru odlétává. I dílčí opravy nás stojí nemalé peníze,“ uvedl starosta.

Poté by měly přijít na řadu okna, dveře a naposledy interiéry. „Uvnitř bychom chtěli udělat muzeum Trhanova a Chodska, což by k nám mohlo přilákat více lidí,“ uzavřel Dufek. Zajímavostí je, že dříve byla v tamějších prostorách vystavena díla rodáků a malířů Jaroslava a Karla Špillarových. V roce 1996 se však kvůli špatným podmínkám přesunula do domažlického muzea.