Farma Skupeč u Pernarce na severu Plzeňska, do které zákazníci přijíždějí i z větších vzdáleností, už má nyní všechny husy zamluvené. „Zájem o naše husy je velký, všechny máme už zamluvené. Lidé si pro ně budou jezdit do 15. listopadu,“ uvedl v pátek správce Farmy Skupeč Karel Grůber.

Ze skupečské farmy si zákazníci odváží husy o váze kolem pěti a půl kilogramů. „Samozřejmě je od nás dostávají oškubané, vykuchané a chlazené,“ dodal Grůber.

Přestože si Plzeňané letos nebudou moci vychutnat svatomartinskou husu ve svém oblíbeném podniku, mají i jinou možnost, než si ji připravit doma. Řada podniků v regionu tradiční menu nachystá a bude ho rozvážet či prodávat přes výdejní okénko. Dojít si pro ni můžete například do plzeňského Klubu malých pivovarů, a to od soboty 7. do středy 11. listopadu. Majitel podniku Petr Strnad zve také na několik svatomartinských pivních speciálů. „Odvézt si je možné i lahev svatomartinského vína,“ vysvětluje.

Zdroj: Deník

Dovážku svatomartinského menu nabízí také například restaurace Kozlovna v Plzni na Doubravce, která bude mít jako předkrm připravená restovaná husí játra, dále tradiční husí kaldoun a konfitované husí stehno v tymiánovém sádle podávané s červeným zelím s povidly a špekovým knedlíkem. Husí menu až pro šest osob nabízejí i v Malesicích.

Svatomartinská husa patří k podzimním tradicím také v kladrubském klášteře. Milan Tolar z Klášterní restaurace nechtěl zákazníky ochudit.

„Velmi mne celá tahle situace mrzí, byl bych raději, kdybych mohl návštěvníky pozvat dovnitř, popovídat si s nimi, ťuknout si sklenkou svatomartinského vínka. Ale respektuji všechna rozhodnutí, celou situaci se snažím chápat a své zákazníky neopustím,“ uvedl. Husy napečeme a všechny zájemce rádi obsloužíme u výdejního okénka. Lidé si objednávají, ale počítáme i s náhodnými návštěvníky. Věřím, že se dostane na všechny,“ tvrdí.