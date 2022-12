Pavel Kouřík - Pavel Kouřík z obce Díly u Domažlic je profesionálním hasičem, ale kromě zásahů vyjíždí také na soutěže a mistrovství, a to nejen po ČR. Nejednu medaili přivezl i ze světa. „Během své šestileté kariéry, kdy se tomuto sportu věnuji na té nejZdroj: Deník/Daniela Loudová

Pavel Kouřík - Pavel Kouřík z obce Díly u Domažlic je profesionálním hasičem, ale kromě zásahů vyjíždí také na soutěže a mistrovství, a to nejen po ČR. Nejednu medaili přivezl i ze světa. „Během své šestileté kariéry, kdy se tomuto sportu věnuji na té nejvyšší úrovni, jsem se podíval do několika států. Z těch vzdálenějších například do USA, kde se mi podařil první velký úspěch na mezinárodní scéně a odvezl jsem si titul mistra světa. Dále jsem se podíval do Jižní Koreje, Číny, Portugalska, Nizozemí, Itálie, Polska, Slovenska a Německa. V těchto zemích se konalo buď mistrovství světa nebo Evropy, ze všech těchto zemí se mi podařilo přivést vždy alespoň jednu medaili, což považuji za úspěch,“ řekl Kouřík. A tento rok měl velmi úspěšný. „Podařilo se mi vyhrát odložené mistrovství světa v Lisabonu a pak i to letošní v Rotterdamu, kde jsme vyhráli i jako tým. Celkově jsem vyhrál i Český pohár,“ vyjmenoval hasič.