4. Povydří je krásné, ale už dnes „profláknuté“. Já raději chodím nebo jezdím na kole údolím Losenice. Je to divoká a krásná říčka a co její voda na pár kilometrech udělala v nedávné minulosti práce. Jen koukněte do staré mapy a projděte se. Na Popelné - Reckerbergu - dva mlýny, pila, dílna na síta, hospodářské dvory, škola. Kousek po proudu, dnes už ruiny v lese - Buzošná - odkud putovaly „želízka“ pana Vrhela do sirkárny v Horažďovicích a za ní malá elektrárnička pro Červenou. Pořád z kopce kolem bývalé Karoliny pily a ruin Studeného mlýna se zachovalou kapličkou. Při odbočce na Vogelsang za mostem stávala velmi stará papírna, po níž už není ani památky. Straubova pila se pomalu mění v něco hezkého, nechte se překvapit, a za mostem do Kašperských Hor po velkém mlýnu najdete jen náhon. Po kilometru chůze uvidíte největší ostudu privatizace, rozpadající se světoznámou pilu a továrnu fa. Watzlavick, které už asi není pomoci. Vody Losenice končí svou pracovitou pouť v Rejštejně a já vzpomínám, jak by tu bylo, kdyby tu nebylo to lidské zlo.

Rejštejn.Zdroj: Archiv Emila Kintzla