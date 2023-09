Kromě dvou víkendových dní je tento týden připravena řada akcí i na čtvrteční státní svátek. V Plzni se utkají rytíři, začínají Dny šumavského trojhradí, v Plané je posvícení a v Boru se konají Slavnosti jablek a medu. V sobotu a v neděli mohou lidé v Plzni zajít na retromejdan v Depu, oslavy výročí trolejbusové tratě či koterovský Medový jarmark, v Rokycanech připomenou mobilizaci a v Dobřívě zase technologie našich předků.

Sobotní akce v rokycanském Muzeu na demarkační linii bude věnovaná prvorepublikové armádě. | Foto: Deník/Václav Havránek

PLZEŇSKO

Rytíři změří síly U Ježíška

Kdy: čtvrtek 28. září od 10.00

Kde: U Ježíška, Plzeň

Za kolik: dospělí 170 korun, děti od 6 do 15 let a ZTP 100 korun

Proč přijít: Rytířským turnajem U Ježíška si v Plzni připomenou 660 let od vybavení městské zbrojnice Karlem IV. V den sv. Václava se na kolbiště sjedou urození páni, kteří se utkají o cenné odměny i o přízeň panovníka. I při sedmém ročníku akce bude připraveno dobové tržiště, občerstvení a také hry pro děti. Představení začínají v 11, ve 14 a v 17 hodin.

Tublatanka zahajuje výroční tour

Kdy: čtvrtek 28. září od 18.30

Kde: hala TJ Lokomotiva v Plzni

Za kolik: 890 korun, děti do 12 let 445 korun

Proč přijít: V hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech zahájí své turné po českých městech legenda slovenského rocku Tublatanka, která slaví 40 let existence. Jako host vystoupí Argema.

Oslavu dvacetin uzavřou workshopy

Kdy: čtvrtek 28. září od 10.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Na závěr své velké narozeninové výstavy „20 let v Trnce“ pořádá plzeňská Základní umělecká škola Trnka v Tržnici DEPO2015 výtvarné workshopy. Děti si na místě budou moci mimo jiné vyzkoušet animaci, kresbu na velký pruh papíru nebo omalovánky. Workshopy probíhají ve čtvrtek 28. září od 10 do 16 hodin a přijít je možné kdykoliv. Jednotné vstupné je 100 korun za dítě.

V kostele v Dolanech zazpívá Václav

Kdy: čtvrtek 28. září od 14.30

Kde: Dolany u Hlinců

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V kostele sv. Petra a Pavla se ve čtvrtek uskuteční program Na Václava s Václavem u Petra a Pavla – aneb poslední koncert sezony, na kterém od 14.30 vystoupí Pěvecký soubor Václav z Čisté.

V Continentalu se bude promítat

Kdy: pátek 29. září od 20.00

Kde: Hotel Continental v Plzni

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: International Road Movie Fest se sice uskuteční až v říjnu, už v pátek ale v rámci projektu Ztracené kino, který přináší projekce na výjimečných plzeňských místech, přinese promítání snímku Ztraceno v překladu v plzeňském hotelu Continental. Součástí večera bude krátký úvod o historii a architektuře budovy a možnost zúčastnit se afterparty v legendárním hotelovém klubu.

V Depu se představí youtubeři

Kdy: pátek 29. září od 16.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 499 korun v předprodeji

Proč přijít: Více než desítka známých českých youtuberů se představí v hodinu a půl dlouhém divadelním představení Grand Showtime, které proběhne 29. září od 16 hodin v prostorách DEPO2015. Youtubeři se do Plzně vrací po dvou letech a jejich představení bývají vyprodaná.

Začíná Den architektury

Kdy: od 29. září

Kde: více míst

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na exkurze do běžně nepřístupných budov, architektonické procházky s poutavým výkladem, přednášky a řadu dalších akcí zve program největšího architektonického festivalu Den architektury. Na Plzeňsku mohou lidé zamířit do Plzně, Mariánské Týnice, Kralovic či Žihle. Kompletní program na denarchitektury.cz.

Plzeň si připomene devadesátky

Kdy: sobota 30. září od 16.00

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 590 korun v předprodeji, 790 korun na místě

Proč přijít: Západočeskou hudební scénu z 90. let připomene v sobotu akce Tenkrát na Západě – Devadesátky v plzeňském DEPO2015. Představí se na ní šestice kapel, která právě v té době dokázala prorazit i v celorepublikovém měřítku. Na retromejdanu postupně zahrají Nastřižené vlasy, Semtex, Burma Jones, Děda Mládek Illegal Band, Palice a na závěr Kečup.

V Šeříkovce zahraje Debustrol

Kdy: sobota 30. září od 19.00

Kde: KD Šeříkovka v Plzni

Za kolik: v předprodeji 370 korun, na místě 450 korun

Proč přijít: Do plzeňské Šeříkovky přijede v sobotu v rámci svého Vraždící propaganda tour thrash metalový Debustrol. Jako hosté vystoupí Nothing left to say a Fata Morgana. Kocert se koná v náhradním termínu, původní vstupenky zůstávají v platnosti.

Běh Kilometrovkou pomůže útulku

Kdy: sobota 30. září od 13.00

Kde: alej Kilometrovka v Plzni

Za kolik: dobrovolné startovné

Proč přijít: Tradiční Běh Kilometrovkou po šesti s plzeňskou zoo má za úkol podpořit psí útulek v Borovně U Františka. Účastníci mohou běžet sami, ve dvou anebo i se svými čtyřnohými přáteli. Start je v sobotu od 13 hodin u Kalikovského mlýna a končí se na konci aleje Kilometrovka. Vstupné je dobrovolné. Na startu bude možné podpořit útulek finančně do připravené kasičky či donesením chovatelských potřeb. V Amfiteátru Lochotín a v přilehlém parku bude zajištěný i doprovodný program, na své si přijdou i návštěvníci bez psů, a to ve sportovních stanovištích, které nachystala Krašovská aktivity.

Ve Spáleném Poříčí mají vinobraní

Kdy: sobota 30. září od 11.30

Kde: Spálené Poříčí

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Ochutnávku jihomoravských vín, bílého i červeného burčáku, lisování hroznů i tombolu přinese Vinobraní, které se uskuteční na fotbalovém hřišti ve Spáleném Poříčí. OD 13 hodin vystoupí školní skupiny Dragons a Fire Flag, od 15 hodin rocková kapela Batalion.

V Přešticích jsou dvě výstavy

Kdy: do 19. listopadu

Kde: Dům historie Přešticka

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Dvě výstavy je možné navštívit v Domě historie Přešticka. Čokoláda v Československu zapůjčená z Muzea obchodu Bratislava vypráví o dějinách výroby a prodeje čokolády u nás, Ašské kostičky představí sbírku modelů a exponátů sestavených z Lega Ondřejem Balšána, držitele zápisu za největší sbírku SW v České knize rekordů. Součástí výstavy exponátů je hernička pro děti.

V Koterově bude Medový jarmark

Kdy: neděle 1. října od 10.00

Kde: náves v Koterově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Medovému jarmarku bude patřit náves v plzeňské části Koterov. Návštěvníky čeká od 12.15 hodin kuchařská show špičkového šéfkuchaře Vladimíra Smejkala, hudební vystoupení a samozřejmě ochutnávky a prodej regionálních potravin a produktů z medu. V sokolovně pak bude od 11 hodin odborná přednáška a k vidění tu bude tematická výstava Včely. Děti se mohou těšit na zábavný program a fotokoutek. Od 10 hodin zahraje Fregata, od 13.30 Staropražští pardálové a od 15.15 Fleret.

Slaví se výročí tratě do Černic

Kdy: neděle 1. října

Kde: Kopeckého sady v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavit v neděli budou Plzeňské městské dopravní podniky, 70. narozeniny má trolejbusová trať do Černic. V neděli 1. října bude u hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni připraven informační stánek s drobnými reklamními předměty, tradičními pohledy a samozřejmě také historické skvosty. Po celý den budou od muzea do Černic a zpět vyjíždět historické trolejbusy Škoda 9 Tr, 14 Tr, 15 Tr a 21 Tr. První historický trolejbus vyrazí od muzea v 9.50 a poslední v 16.15. Jízdné je zdarma.

V Papírně je Foto Fest

Kdy: neděle 1. října od 9.00

Kde: Papírna Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Největší foto a video festival západních Čech se bude konat v neděli od 9 do 18 hodin v Papírně. Přinese hromadu přednášek a workshopů pro začátečníky i zkušené profíky. Jako každý rok bude možné osahat si i techniku od předních výrobců a pobavit se o ní s jejich ambasadory a technickými specialisty nejen v rámci výstavních stánků, ale i na workshopech. Program na fotofestplzen.cz.

DOMAŽLICKO

Koncert Čerchovanu pro varhany, smyčcový orchestr a tympány

Kdy: sobota 30. září od 19.00

Kde: kostel Panny Marie, Domažlice

Za kolik: 200 korun v předprodeji, 250 korun na místě, 100 korun k stání

Proč přijít: Requiem zazní v sobotu v arciděkanském kostele Panny Marie v Domažlicích. Představí se Aleš Bárta (varhany), Barbora Perná (soprán), Roman Janál (baryton), Radek Baborák (dirigent), Pěvecký sbor Čerchovan a hosté, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně.

Turistická vycházka s KČT

Kdy: sobota 30. září

Kde: odjezd z nádraží v Domažlicích v 8.03

Za kolik: jízdné

Proč přijít: Rozhýbat tělo a projít se po naučné stezce je možné při akci, kterou pořádá KČT Domažlice. Z nádraží v Domažlicích odjíždí účastníci vycházky v 8.03 hodin vlakem do Janovic nad Úhlavou. Tam přestoupí do Dešenic. Trasa: Naučnou stezkou „Po stopách formanů" Dešenice, Žíznětice, Děpoltice, Matějovice (kaple sv. Jana), Dešenice - mokřad a Dešenice. Celková délka trasy je 13 kilometrů, takže si určitě na cestu přibalte svačinu.

KLATOVSKO

Dny šumavského trojhradí

Kdy: od čtvrtka 28. září 10.00 do neděle 1. října 17.00

Kde: Kašperk, Rabí, Velhartice (pouze víkend 30. 9. a 1. 10.)

Za kolik: Kašperk: 190/140 korun, Rabí a Velhartice: 160/130/50 korun

Proč přijít: Speciální prohlídky si můžete užít v rámci tradiční akce Dny šumavského trojhradí na Kašperku, Rabí a Velharticích (tam jen v sobotu a neděli). Na památky se podíváte jinou optikou, připraveny jsou netradiční komentované prohlídky, celý hradní areál si na Rabí můžete projít i bez průvodce.

Sokolské narozeniny a Sletová štafeta

Kdy: pátek 29. září od 15.00

Kde: dětské hřiště a sportovní hala u gymnázia, Sušice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tělocvičná jednota Sokol zve na oslavu narozenin. Program je připravený na dětském hřišti – Kašpárek s Ferdou, pěvecký sbor Svatobor, malování na obličej, tvořivé dílny, program SDH pro děti i dospělé – i ve sportovní hale – promítání sletových skladeb a možnost sportovních aktivit pro děti. Pro dobrou náladu bude odpoledne hrát kapela Štreka.

Svatováclavská pouť

Kdy: sobota 30. září od 14.00

Kde: fotbalové hřiště, Obytce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: SDH Obytce ve spolupráci s obcí pořádají Svatováclavskou pouť. K tanci a poslechu zahraje Oplova dechovka a večer Plán B. Nudit se nebudou ani ti nejmenší, pro které bude připraven skákací hrad a střelnice. Parket a místo pro sezení bude kompletně zastřešeno.

Zahrady Předslavska

Kdy: sobota 30. září a neděle 1. října

Kde: hostinec v Makově

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Podzimní zahrádkářská výstava se koná o víkendu v hostinci v Makově. Kromě řady vystavených exponátů se můžete těšit i na soutěž o nejhezčí naaranžovaný porcelánový hrneček.

Zahrádkáři vystavují na zámku

Kdy: od čtvrtka 28. září do soboty 30. září od 9.00

Kde: zámek Chudenice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Tradiční podzimní výstava květin, ovoce, zeleniny a výrobků členů zahrádkářského svazu a obyvatelů Chudenic je na programu na zámku v Chudenicích. Navštívit ji můžete vždy od 9 do 16 hodin.

ROKYCANSKO

Muzeum ukáže prvorepublikovou armádu

Kdy: sobota 30. září od 12.00

Kde: Muzeum na demarkační linii Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Muzeum na demarkační linii v Rokycanech připravilo na sobotu od 12 do 16 hodin program prezentace vyspělosti prvorepublikové armády. Návštěvníci uvidí defilé prvorepublikové armády včetně historické techniky, budou moci diskutovat s odborníky z muzea u techniky a opevnění, uvidí výstavy zbraní, multimediální výstavu o mobilizaci, od které minulý týden uplynulo 85 let. Pro dětské návštěvníky je připraven výcvik vojenských nováčků a soutěže.

V Dobřívě ukáží technologie našich předků

Kdy: sobota 30. září od 9.00

Kde: Vodní hamr, Dobřív

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Ve Vodním hamru Dobřív připravilo Západočeské muzeum v Plzni akci Technologie našich předků – Tajemství tesařských seker. Návštěvníkům představí několik typů tesařské sekery hlavatky, technologii výroby a její použití v tesařství v praktických ukázkách. Na místě bude možné si vyzkoušet několik typů hlavatek a k porovnání bude i blízký příbuzný pantok. V kovářské výhni bude předvedena údržba a oprava hlavatky a seker obecně i výrobu tesařské kramle.

TACHOVSKO

Posvícení na Václava

Kdy: čtvrtek 28. září od 13.00

Kde: Planá, náměstí Svobody

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Návštěvníci akce se mohou těšit na dvě kapely - Olympic revival a Nerez & Lucia, krásná stará auta, výborné občerstvení i stánky s řemeslnými výrobky. Děti se mohou těšit na tradiční buginy, dřevěný kolotoč řezbáře Matěje nebo výtvarné dílny. Součástí je také soutěž o nejlepší domácí dobrotu - sladkou i slanou. Své výrobky do soutěže můžete nosit do stánku Kultura v Plané od 13.00 do 15.00 hodin.

Prostibořský kotlík

Kdy: sobota 30. září od 14.00, začátek vaření v 9.00

Kde: u rybníčku za kostelem, Prostiboř

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již 3. ročník vaření v kotlíku se koná v Prostiboři. Můžete se ho zúčastnit jako ochutnávači i jako vařiči. Připraven je i bohatý doprovodný program. Zahrají kapely Čáry Máry a Balkan party band. Po celé odpoledne se děti mohou zapojit do her a soutěží nebo zkusit svůj um v tvořivých dílničkách.

Slavnosti jablek a medu

Kdy: čtvrtek 28. září od 13.00

Kde: nádvoří zámku Bor

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na sv. Václava se můžete vydat na osmý ročník Slavností jablek a medu, který se koná na nádvoří zámku v Boru. Těšit se můžete na skupiny Švihadlo a Radosta, Třemošenský laskavý orchestr Tremelo a na divadelní společnost KK s pohádkou o Sněhurce. Samozřejmě chybět nebude soutěž o nejlahodnější jablečný nebo medový pokrm. Po celou dobu slavností bude probíhat jarmareční trh s rozličným zbožím, občerstvením a tvořivými dílnami pro děti.

Rozloučení se sezonou 2023

Kdy: sobota 30. září od 12.00

Kde: na louce u tachovské Minerálky

Za kolik: 200 korun, majitelé veteránů 100 korun, děti do 130 cm zdarma

Proč přijít: Na louce u tachovské Minerálky bude možnost obdivovat krásu starých aut a také si poslechnout stylovou muziku. O hudební program se postarají kapely Mr. Teddy and the Sidekicks a Prague Rockabilly Cats, na závěr vás pobaví místní kapela Five Apes. Připraveny budou také soutěže jak pro děti, tak pro dospělé. Proběhne i ukázka amerického fotbalu od týmu Pilsen Patriots.