Po koroně se vrací pouťové zábavy! Hned v sobotu 27. června se na plácku za sokolovnou v Prapořištích u Kdyně koná pouťová taneční zábava, na kterou zve TJ Sokol Prapořiště.

Začátek je od osmi hodin večer a k tanci a poslechu zahraje i zazpívá Míla Šobr.

K pouťové se ale váže i nějaké to sportování. Ještě než se půjde tančit, uskuteční se od 9:00 osmý ročník Pouťového tenisového turnaje dvojic. Poměřování sil v tenise se bude konat na víceúčelovém hřišti. Zajištěno je i občerstvení.

Pouť bude sportem pokračovat i v neděli 28. června, kdy se od 14:00 hráči poženou za fotbalovým míčem.

V sobotu se bude sportovat i na koupališti v Hluboké u Kdyně. Tady místní hasiči pořádají Volejbalový turnaj smíšených družstev. Ačkoli byla závažná registrace do 20. června, můžete přijít alespoň fandit a užít si sportovní atmosféru.

Prezentace družstev je od 9:30, hrát se začne v 10:00. Občerstvení je zajištěno.

Nicméně můžete zavítat i do Muzea Chodska v Domažlicích, kde stále probíhá výstava Mezi orlem a lvem. K vidění je ale nově i obrazová výstava chodských krojů převážně od nechodských umělců, a to v Galerii bratří Špillarů. Tato výstava zde potrvá do konce léta.

Pokud budete chtít do přírody u Nového Kramolína se nabízí nedělní procházka za květinami. Komentovaná exkurze za orchidejovými loukami u Nového Kramolína se koná v neděli 28. června. Sraz je v 10:45 na zastávce Nový Kramolín.

Vlak z Klenčí pod Čerchovem tímto směrem vyráží v 10: 24.

Od zastávky se pak půjde obcí kolem křemenného valu, dále pak na louky v okolí vodních zdrojů (směr Valtířov) a zpět na místo srazu. Pětikilometrovou trasou vás provede Jiří Sladký.

V neposlední řadě návštěvníky zvou i dobrovolní hasiči z Černíkova, obce kdysi patřící do Domažlického okresu. Zde pro děti a rodiče připravili akci na přivítání prázdnin.

Koná se 28. června od 14:00 na koupališti Úžlebec.

Děti si přijdou na své! Připravuje se pro ně zábavné a sportovně laděné odpoledne plné soutěží o ceny. Například si vyzkouší střelbu ze vzduchovky, luku, jízdu zručnosti, ale i košíkovou, čichačku a šikovné malířky promění dětské obličeje k nepoznání. A pokud se povede, bude skotačení v pěně!