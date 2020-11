„Pořád dokola. Měl jsem už osm testů, všechny negativní. Přitom dělám na stavbě, s nikým cizím se ani nepotkám. Znovu jsem měl jít ve čtvrtek, ale zaměstnavatel vzkázal, že už nemusíme,“ říká Miloslav, který pracuje ve stavebnictví pro firmu z Chamu.

Úterní předběžné opatření bavorského soudu povinné testování pendlerů na koronavirus prozatím zrušilo. Bavorská vláda jej přtoim nařídila 23. října, v okrese Cham platilo už od 10. října. Soud ale řekl, že pochybuje o tom, že je povinnost nechat se testovat každý týden přiměřená. Zároveň upozornil, že se testování dotklo práva občanů členských zemí Evropské unie na volný pohyb.

„Zaměstnavatelé nemají v tuto chvíli právo po zaměstnancích vyžadovat povinné testování. Zároveň je ale žádají, aby se dobrovolně testovali nadále,“ tvrdí Zuzana Štíchová z ministerstva zahraničí s tím, že tato situace bude platit zřejmě do 30. listopadu. Pak bude přijato nové opatření.

Zástupci úřadů německých měst doporučují, aby pendleři týdenní testování nepřerušovali. To radí i Zuzana Vintrová z Asociace pendlerů ČR. „Jsou ve stejném režimu jako dosud. Testovaný musí mít s sebou občanský průkaz a potvrzení o zaměstnání v Bavorsku,“ dodala.

Testovací místa podle Generálního konzulátu v Mnichově stále fungují a testy nadále platí bavorská vláda.

Bez testu do práce jezdit nechce a zatím ani nebude Lucie Pecková, která pracuje v sociálních službách na bavorské straně hranice. „Rozhodnutí soudu není definitivní,“ vysvětluje. Ve středu dopoledne proto stejně jako minulý týden odběr absolvovala. „Na testovacím místě ve Freyungu běží všechno stejně jako před úterním rozhodnutím soudu. Do deseti minut mám odběr za sebou. Zdržení na cestě do práce je minimální,“ popsala. Většina pendlerů nemá podle ní s testováním, které hradí německé zdravotní pojišťovny, problém. „Negativní test mi dává jistotu, že jsem v pořádku. Navíc osobně jsem ráda, že mohu jezdit do práce a nejsou zavřené hranice jako zjara. Jeden test za týden mě rozhodně neomezuje. Můj zaměstnavatel mi pokračovat v testování doporučil,“ upřesnila.

Naopak Jitka Tomanová z Klatovska je ráda, že si od testování na chvilku odpočine. „Když už jsme nemuseli testy platit jako ze začátku, tak už to pro nás pendlery nebylo tak hrozné. Šlo jen o čas, který tím člověk strávil. Je ale skvělé, že o teď bude situace ještě snazší,“ řekla Tomanová.

Testování podporují i Němci

Zemský rada okresu Cham Franz Löffler naléhavě apeluje pendlery, aby se dál nechávali testovat. „Je nezbytné, aby byli identifikováni pozitivní lidé. To je jediný způsob, jak chránit sebe i ostatní. Předchozí strategie se osvědčila a já vás žádám, abyste se jí drželi,“ vzkazuje. Podle něj je povinné testování, s kterým okres Cham přišel jako první z Bavorska, jedním z důvodů zdejšího nejnižšího počtu nakažených podél celé bavorsko-české hranice.

Rozhodnutí soudu už Löffler komentovat nechce. „Ale vidím, že se testy setkaly s velkým souhlasem přeshraničních dojíždějících a jejich zaměstnavatelů i lidí v okrese Cham, protože jednoduše přispívají k větší bezpečnosti přeshraničního pohybu. Alternativou by bylo uzavření hranice, což by byla katastrofa vzhledem k různým ekonomickým vazbám. Pendleři z České republiky nejsou aktivní pouze v průmyslu, ale také v odvětví řemesel a služeb a především v péči, kde je jich naléhavě potřeba. I proto jsme povinné testování zavedli dříve než stát. Skutečnost, že zhruba pětistovka z čtyřiapůl tisíce dojíždějících byla pozitivní, a nemohla po otestování dál přispět k šíření viru, mluví jasně,“ dodává Löffler.