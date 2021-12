Stará se o čtyři děti, o velké hospodářství, společně s manželem je správkyní Keltského skanzenu v Jivjanech na Domažlicku a s celou rodinou a se skupinou pravidelně vystupuje na nejrůznějších akcích.

Odkud pocházíte a co vás přivedlo do Vousova kmene?

Pocházím z Kladrub, kde jsem žila od narození až do ukončení studií oboru vizuální kultura a psychologie na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Kdysi jsem neplánovaně šla na Oslavu slunovratu u nás na klášteře, kde zrovna Vousův kmen vystupoval. Tehdy jsem o Keltech nic moc nevěděla, spíše jsem se v té době zajímala o indiány. Nicméně šermíře obrážející hrady a různé slavnosti jsem vždycky závistivě pozorovala a moc se mi to líbilo. Když jsem zjistila, že Vousův kmen tvoří lidé z okolí Kladrub a Stříbra, zaujalo mne to a hlavou mi prolétla myšlenka, že bych se ráda stala jednou z nich. Zašla jsem za nimi, zapovídala se a zjistila, že členové kmene právě začínají společnými silami svépomocí budovat v Jivjanech Keltský skanzen. A tak jsem jim nabídla, že bych ráda též přiložila ruku k dílu, což bylo přijato s nadšením. Zároveň mne opravdu přijali mezi sebe, dostala jsem keltské jméno Lagnes a začala s nimi i vystupovat. Za jednoho z nich jsem se nakonec i provdala. Janek pochází přímo z Jivjan, takže jsme se po svatbě nastěhovali do domku k jeho rodičům. A protože náš dům sousedí s pozemkem skanzenu a oba jsme členové skupiny, tak nějak automaticky vyplynulo naše správcovství.

Co to všechno obnáší?

Především se jedná o udržování pořádku v areálu skanzenu. Častou a nezbytnou činností je pak sekání trávy. Naštěstí zde máme i pár oveček, které s údržbou pomáhají. A po očku také hlídáme turisty, skanzen je během roku totiž volně přístupný, takže si ho může projít během dne kdykoli, kdokoli. Je lepší být trochu obezřetný, protože za vším tady stojí spousta času a práce nás všech, v neposlední řadě samozřejmě i spousta peněz. Já se pak poslední dobou dle toho, jak situace dovolí, věnuji i pořádání vzdělávacích programů pro školy či tábory. Ty pořádám přímo v areálu skanzenu.

Navštěvuje skanzen v průběhu roku hodně lidí?

Během roku odhaduji návštěvnost na zhruba 1500 lidí. Větší část z toho dorazí během oficiálních akcí, ostatní jsou pěší turisté nebo cyklisté. Občas přijíždějí i lidé na koních. Ve skanzenu v současné době pořádáme dvě pravidelné akce do roka. Jedna bývá v půlce června a druhá v půlce srpna. Program je zaměřen zejména na děti, ale myslím, že se pobaví i dospělí. Letos na srpnovém Keltském dni jsme prodali přes 500 vstupenek. Takže zájem je.

Takže vstupu do Vousova kmene nelitujete?

Určitě nelituji. Jsme skvělá parta, máme se všichni rádi. Jsou pro mě jako rodina.

A v zimě se ve skanzenu také něco děje?

V zimě je na skanzenu klid a i návštěvníci obvykle začnou jezdit až na jaře.

Žijete na dnešní dobu opravdu nestandartním způsobem života. Co vás k tomu dovedlo?

Moje první slovo bylo „haf“ a zájem o zvířata mě od té doby nepřešel. Vždycky jsem věděla, že chci žít svůj život v blízkosti zvířat. Dokonce jsem jako dítě snila o kočovném životě s cirkusem. Když jsem jako malá říkala, že až vyrostu, budu mít krávu, dospělí kolem kroutili hlavou a mysleli si svoje. Ale já jsem docela tvrdohlavá a dělám si, co chci, takže tu krávu jsem si skutečně pořídila. Po svatbě jsme s manželem začali tedy prvním společným psem, hned na to přišla koza, ovce a od té doby se naše hospodářství stále rozšiřuje. Po dvoře nám běhá smečka psů, čtyři děti, kočky, pávi… Chováme spoustu drůbeže, asi dvacet ovcí a momentálně osmnáct kusů hovězího dobytka. Většinou jsou to býci na maso, ale mám i dvě plemenné krávy české červinky. Jedná se o staré plemeno, které je zařazené v genových zdrojích. Je poměrně vzácné, krav českých červinek je jen něco kolem 250 kusů.

To se dá všechno stihnout?

Nedá (smích). Občas je toho hodně, hlavně na muže, zejména když děti marodí a nemůžu se plně podílet na práci v hospodářství. Kolem dobytka je práce pořád, každý den v roce, takže si neodpočinete. Manžel zároveň dělá v lese, takže tam toho má také dost. Vnímáme ale tento způsob života jako něco, co nás propojuje s přírodou i našimi předky, kteří tak také žili. Vybrali jsme si ho, je to naše volba a vyhovuje nám. Shodujeme se v názoru, že pro děti je důležité vidět reálný život a naučit se pracovat rukama. Zároveň chceme, aby jedly kvalitní potraviny. Což se nám daří. Máme všechno maso své z našeho chovu a navíc si vypěstujeme i nějakou zeleninu. Dělala jsem třeba i vlastní sýry.

Ještě máte nějaký nesplněný sen?

Než jsem se stala mámou na plný úvazek, dost jsem cestovala. Stopovala jsem po Evropě jen s batohem a užívala si svobodu. Až děti vyrostou, ráda bych se k tomu alespoň částečně vrátila. Můj sen je navštívit Mongolsko a poušť Gobi.