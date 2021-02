Rovnou o několik stupňů byl v úterý překonán rekord ve Stříbře. "Ve Stříbře bylo 23. února 1967 naměřeno 14,8 stupně, dnes se teplota vyšplhala na 18,4 stupně," uvedla Jana Stacke z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Vůbec nejtepleji dnes bylo ale v Krušných Horách. "Naměřili jsme zde 19,2 stupně. Předchozí rekord byl 15,5 stupně z roku 1997," pokračovala Stacke. Z roku 1997 byl také rekord 17,7 stupně v Nepomuku. "Dnes zde bylo naměřeno 18,9 stupně," dodala.

Rekord padl i v Klatovech. "Zdejší stanice má nejdelší historii a to 107 let. Rekord byl ale z roku 1943 a to 18 stupňů. Dnes jsme v Klatovech naměřili 18,3 stupně," Uzavřela Stacke.

Podobné teploty by měly panovat i v následujících dnech.