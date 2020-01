„V dnešní době mi tohle nepřipadá normální. Když přijdu z práce pozdě večer, už neteče teplá. Ráno vstávám v půl páté a opět se myji ve studené vodě. Samozřejmě, že mi tohle vadí,“ řekl Petr Lorenz.

Za studenou vodu v nočních hodinách ale může zákon. Dodávky teplé vody zajišťuje kdyňská společnost Transteplo. Vše ale nastavila podle vyhlášky 194/2007 Sb. Ta totiž říká, že dodávka vody je uskutečňována denně nejméně v době od 6:00 do 22:00.

„V době od 22. hodiny do šesti ráno jsou dodávky teplé vody přerušeny vypnutím nabíjecích a oběhových čerpadel z důvodů úspory energií,“ vysvětluje jednatel Transtepla Václav Nejdl s tím, že pokud oběhová čerpadla neběží, tak nedochází ani k tepelným ztrátám v potrubí.

Nespotřebuje se pak elektrická energie pro chod čerpadel a ani není spotřebovaná tepelná energie pro dohřátí vody na určitou teplotu. „Tento systém dodávek je ve Kdyni zaveden již několik let, není to žádná anomálie,“ pokračoval Nejdl.

Přesto se Petr Lorenz snažil situaci řešit. Byl se na dodávky teplé vody zeptat jak vedení města, tak i Václava Nejdla. „Řekli mi, že mne chápou, ale že je těžké to změnit. Musel bych mít podpis od dvou třetin lidí, že by si přáli tutéž změnu, pak by prý bylo možné situaci řešit,“ řekl Lorenz a dodal: „Jsem prý první, kdo si na to přišel stěžovat.“

Problém dodávat teplou vodu po 24 hodin by problém nebyl. Voda by se ale lidem zdražila, a to zhruba o 30 procent. „Pokud budou po nás smluvní partneři požadovat, abychom dodávali teplou vodu 24 hodin, tak ano. Dodávky by pak putovaly do celého zásobovaného území. Z technického hlediska ale nelze dodávat jen do některých lokalit či dokonce jen bytů,“ dodal na závěr Nejdl.