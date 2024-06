David Kraus se chystá na sobotní koncert v Lomečku u Starého Klíčova, kde vystoupí s kapelou Gipsy Brothers. Publikum se může těšit na romské písně plné energie, ať už lidovky, balkánskou dechovku i skladby Gipsy Kings.

David Kraus a respektovaná kapela Gipsy Brothers. | Foto: se svolením Davida Krause

Na sobotní koncert do Lomečku u Starého Klíčova se už těší muzikant David Kraus, který publiku zazpívá s respektovanou kapelou Gipsy Brothers. "Lomeček je nádherné místo, už před sedmi lety jsme tam s kapelou točili klip k písničce Pod vodou jsme bílí. Je to tam úžasné, člověk zapomene, že je v Čechách," nešetří chválou David Kraus.

V Lomečku zazní energií nabité romské písně, od lidovek, přes balkánskou dechovku až třeba po Gipsy Kings. "Program je - až na jedinou moji písničku - kompletně v romštině. Je to temperamentní hudba, na kterou se dobře tančí. Kapelu jsme zakládali proto, aby lidé viděli, že Romové i neromové spolu mohou žít nejen přátelsky, ale i hudebně," vysvětluje David Kraus. Ten kapelu Gipsy Brothers zakládal spolu s Milanem Šenkim, hrají v ní špičky romské muziky, například členové slavné kapely Bengas, která slavila výrazné úspěchy i v zahraničí. "Máme v kapele i mladé talentované sólové zpěváky, kteří jsou mými rovnocennými partnery a mají tam prostor i beze mně," říká David Kraus.

A kde se zrodil Krausův vztah k Romům a jejich kultuře? "Ve škole jsem měl problémy se svými dyslexiemi, dysgrafiemi, byl jsem odsunutý do partičky odstrkovaných dětí, podobně jako Romové. Když v tom vyrůstáte, působí to jako strašný oslabovadlo v možnosti něco dokázat. Stejně tak jsem teď viděl v Anglii, kde jsme hráli, Romy, kteří studují na vysoké škole psychologii, matematiku, fyziku, a to jenom proto, že se na ně nikdo nedívá jako na nějaké podlidi," podotýká hudebník. Další z věcí, která Davida Krause motivovala k úctě a respektu k jiným národům, je skutečnost, že jeho dědeček byl vězněn v Osvětimi. "Dědovi v koncentračním táboře vyvraždili celou rodinu. Zůstal sám z osmdesáti lidí. A koukal tam i na romský tábor. Vyrostl jsem s tím, že lidi se nesmí házet do jednoho pytle," říká David Kraus.

Ten se romské hudbě věnuje i proto, aby se dostala na české festivaly. "Mě se to moc hezky zpívá, romština je krásná a znělá řeč, zároveň je v té muzice temperament, který mám rád. Je to veselé a optimistické, myslím, že není člověk, kterého by to nebavilo. Mám zato, že tahle hudba může léčit i lidi, kteří mají s Romy nějaký vnitřní problém nebo předsudek," je přesvědčen David Kraus.

Koncert, který nepochybně roztančí publikum, začíná v Lomečku v půl deváté večer.