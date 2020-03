Milé překvapení čekalo na přítomné ještě před zahájením samotné schůze. Tím bylo vystoupení Tanečního spolku Beseda z Domažlic, jejíž členky zatančily Českou besedu. Poté na jevišti kina zasedl výbor organizace a přivítal pozvané hosty, starostu města ing. Josefa Holečka a předsedu městské rady seniorů z Domažlic Judr. Josefa Fidranta.

O informace z činnosti MO STP jsem požádal předsedkyni, paní Naďu Votrubovou: „ Naše místní organizace je součástí Okresního svazu STP a má 170 členů. Většina jich je starších 60 let, máme i několik devadesátníků. Pro své členy pořádáme různé akce, aby se pobavili mimo své domovy. Jsou to poznávací, ale i kulturní zájezdy, hlavně do plzeňských divadel. Mají také možnost slevy na vybrané akce pořádané Městským kulturním zařízením ve městě. Zájem je i o besedy, loni o výživě ve vyšším věku nebo o péči o své tělo. Pravidelně se zúčastňují cvičení, které vede členka organizace. Nezapomínáme ani na děti a připravujeme Dětský den pro děti ZŠ a OŠ.‘‘dodala na závěr předsedkyně svazu STP.

Jaroslav Čedík