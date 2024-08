V Domažlicích jezdí s taxíky řidiči už dlouhé roky, ale také mnozí nováčci. Řadu let má za sebou Adam Čišecký. Dle jeho slov zájem postupně klesá, ale stále má zákazníků dostatek. „Mám výhodu, že mám hodně vozidel a hodně řidičů, takže dokážu pokrýt poptávku a jsme dostupní čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu. Dalo by se říci, že jsme si hodně zákazníků nabrali i během covidu, kdy jsme jezdili v podstatě jako jediní,“ uvedl Čišecký s tím, že jezdí na různá místa, například na letiště, vozí lidi na nákupy, z akcí, ale také jezdí do firem, které potřebují odvézt různé zásilky a vypadne jim jejich doprava, výjimkou není dovážky zásilek ani do Rakouska.

Základní taxa po městě je u nich 30 Kč za kilometr, mimo město 26 Kč za kilometr. „Vše se zdražuje a tak ani my nemůžeme mít stále ceny jako před deseti lety, jak by si lidé představovali. Jen ceny za povinné ručení u taxíků jsou mnohem vyšší než běžně pro fyzickou osobu. Musíme tak naše náklady promítat do cen,“ poznamenal Čišecký.

Ceny mimo město se tak u jednotlivých společností příliš neliší, navíc mnohdy taxi služby dávají stálým zákazníkům také slevy. Ale dle dalšího z provozovatelů taxi služby Martina Pivoňky je jasná strategie, kde čekat na zákazníky. „Musí se stát u Alberta. Tam je místo taxíků a tam je i lidé vyhledávají. Odjíždějí z nákupů a podobně,“ prozradil Pivoňka, jehož vozy jezdí po městě za 35 Kč za kilometr, mimo město rovněž za 26 Kč. I dle jeho slov by mohl být zájem vyšší, ale chybí prý větší podniky ve městě, kam by se lidé chodili bavit.

V nabídce některých společností už nejsou jen klasické osobní vozy. Jezdí i vícemístné či dokonce minibusy. V Klatovech funguje i služba Drink & drive TAXI. Což je zjednodušeně řečeno služba, která vás zachrání, když přijedete na večírek autem, ale kamarádi vás přemluví, ať pijete s nimi. V rámci služby vás pak odvezou kam potřebujete a stejně tak vaše auto.

Taxi služby využívají také senioři. „Jezdím s nimi z nákupů nebo si je objednávám, když jedu k lékaři. Děti tady ve městě nemám, aby mě tam odvezly, a sama auto neřídím. Takže než abych se přes celé město táhla, tak mě takhle pohodlně odvezou. Nejezdím zase tak často, aby mě to nějak finančně zatěžovalo, jsou i dražší věci, které nás důchodce trápí,“ svěřila se Jarmila Mašková z Domažlic s tím, že takto si odvoz zařizuje i hodně jejích kamarádek. „Někdy se domluvíme a jedeme třeba i spolu, pak nám to pro každou vyjde levněji. Ale to je málokdy,“ dodala Mašková.

V Klatovech v ohledu taxi služeb přišli s novinkou, a to elektrotaxi, které nabízí levnější provoz i jiné přínosy. Omezením však je dojezdová vzdálenost, jelikož ujede na jedno nabití 250 až 300 km.