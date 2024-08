Kraj se pyšní atraktivními hrady, zámky, kostely i přírodními zajímavostmi, které každoročně přivábí tisíce návštěvníků a turistů. My vás ale chceme pozvat do míst, která jsou leckdy ukrytá, pozapomenutá, ale o to zajímavější a leckdy i tajemnější zážitky nabízejí.

Přibližně osm kilometrů od Domažlic se v lese u Pasečnice ukrývá jeskyně Skalka. Nezáleží na tom, v jakém ročním období ji navštívíte. V zimě vás Skalka uchvátí svými mrazivě krásnými rampouchy, na podzim kouzelnými barevnými lesy, které ji obklopují. Na jaře a v létě si kolem jeskyně můžete udělat příjemnou procházku a pokochat se okolní přírodou.

Jeskyně je poměrně nenápadná. Najdete ji v lese, jen kousek od cesty, která vede z Pasečnice. Auto lze zaparkovat přímo ve vesnici a poté se vydáte na procházku. Přibližně kilometrovou trasu z Pasečnice ke Skalce zvládnete klidnou chůzí za dvacet minut.

close info Zdroj: se svolením Elišky Jáchimové zoom_in Jeskyně Skalka u Pasečnice.

Stejně jako ostatní stará a skrytá místa je i Skalka opředena pověstí. Od 17. století se v místě jeskyně těžila břidlice. Důl ale postihlo velké neštěstí. Jednoho dne se stěnami provalila voda a všechny dělníky zaplavila. Podle záznamů jich v dole mělo toho dne být až dvě stě. Žádný z těchto mužů už nikdy nespatřil světlo světa. Údajně tam odpočívají dodnes.

Nejsou zmínky o tom, že by se na tomto místě zjevovali duchové zesnulých horníků nebo že by tam panovala podivná energie. Jisté je, že z pověsti běhá mráz po zádech, a to především ve chvíli, kdy nahlédnete do temné jeskyně bez jasného konce. Voda z dolu nebyla nikdy odčerpána, a tak je jeskyně zaplavena dodnes.

Pokud Skalku nestihnete navštívit do konce léta, nezoufejte, na podzim je místo stejně krásné, pro milovníky podzimu a barev možná ještě krásnější.