Akvarely. Prostý název výstavy, kterou si autor obrazů Ladislav Lamanai Sedlák uvede sám hrou na kytaru.

Akvarely vystaví v historické staňkovské radnici Ladislav Lamanai Sedlák (na snímku obraz Les nikdy nespí). | Foto: Město Staňkov

Vernisáž je připravena na 25. duben od 18 hodin a výstava zůstane v Komunitním centru „Stará radnice“ ve Staňkově až do 31. května.

Jubilejních pět let uplynulo letos od chvíle, kdy začal malovat. A postupně se ukazuje, že neprofesionálního výtvarníka z Plzně výrazně zaujal právě akvarel. Vícekrát už vystavoval i za hranicemi Plzeňského kraje – v Městském muzeu ve Velvarech, ve Spolku Ateliér v Kladně či v Děčíně.

„Příjemně mě překvapil režisér jednoho známého seriálu, když koupil obraz, který jsem dražil na charitu. Také se mi ozval Angličan žijící dlouhodobě v Plzni, jestli může jeden obraz použít na přebal své sbírky básní, kterou vydával v USA, to mě nadchlo. A kamarádka zazářila na plese v šatech s potiskem dalšího mého obrazu. Je to pro mě obrovská pocta,“ popsal autor některé ze svých dosavadních výtvarných úspěchů.

Do prostor městské knihovny v historické staňkovské radnici na náměstí T. G. Masaryka, kde Ladislav Lamanai Sedlák vystavuje, je možné zavítat v pravidelné otevírací době. Tedy v pondělí od 9 do 17 hodin, ve středu od 12.30 do 17, ve čtvrtek od 9 do 16 a v pátek od 9 do 15, vždy s přestávkou od 12 do 12.30 hodin. Nebo se domluvit na telefonu 773 733 913 jinak.