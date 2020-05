„Předělávali se i kanceláře, kde sídlila matrika. Kolegyně tak museli využít prostor obřadní síně, které se nachází rovněž v přízemí radnice. V těchto prostorách vzniknou nové kanceláře a odpočinková místnost pro zaměstnance,“ uvedl starosta Kdyně Oskar Hamrus na březnových hovorech se starostou.

Teď se ale práce přesunuli i do obřadní síně a případné sňatky se tak musí odsunout do jiných míst. To schválili kdyňští radní při 36. schůzi rady města z 20. dubna.

Občanské sňatky se tak budou dočasně z důvodu probíhající rekonstrukce původních prostor na Městském úřadě Kdyně konat v Městské knihovně Kdyně. Ta se nachází rovněž na náměstí a jen několik desítek metrů od radnice.

V knihovně je pro svatby určen malý sálek. Současně s tím radní schválili i bod, který po dobu trávní epidemiologických opatření souvisejících s virem rozšiřuje místa pro konání sňatků o venkovní prostor, konkrétně o park u Muzea příhraničí.