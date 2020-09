Diskutující se shodli, že by bylo vhodné toto zdravotnické zařízení připojit do sítě krajských nemocnic. To však vedení města před pěti lety zamítlo.

Problém vidí současná politická reprezentace kraje v tom, že Sušice návrh krajského úřadu o zapojení nemocnice do krajského zdravotnictví v roce 2015 odmítla a nemocnici raději předala soukromé společnosti.

„Už to mohlo být vyřešeno. Město se bohužel rozhodlo jinak a předalo ji soukromému investorovi, který jim nasliboval mnoho věcí. My jsme od Sušice pouze chtěli, aby nám zároveň s povinností se o zařízení postarat převedli i budovy. Protože kraj může jen velmi složitě investovat do cizího majetku,“ uvedl současný náměstek hejtmana a lídr ČSSD Ivo Grüner a dodal, že nyní by se převedení pod kraj neobešlo bez důkladné analýzy fungování nemocnice a personálního obsazení.

MILIONY OD KRAJE

Podle Grünera věnoval kraj sušické nemocnici za poslední čtyři roky více než osm milionů korun. „Byly to různé příspěvky na přístroje, na akutní péči. Vybudovali jsme také nové výjezdové místo záchranné služby, takže si myslím, že pro sušický region jsme toho udělali mnoho,“ poznamenal náměstek s tím, že kraj by měl se sušickou nemocnicí větší ztráty než dnes, ale garantoval by, že zdravotní péče tam bude taková, jakou občané a turisté potřebují.

ZAMÍTNUTÁ DOTACE

Sušická nemocnice v současné době bojuje s nedostatkem financí a v září požádala kraj o poskytnutí individuální dotace ve výši deseti milionů korun. Zastupitelé její žádost zamítli. „Vyhodnotili jsme, že v současné době není možné tak velký finanční příspěvek nemocnici poslat, když nechodí daně a my nevíme, zda bude vůbec možné sanovat mandatorní výdaje našich příspěvkových organizací,“ řekla na debatě náměstkyně hejtmana pro školství a lídryně Koalice pro Plzeňský kraj Ivana Bartošová.

Sušice jako šumavské město nemocnici potřebuje nejen pro své občany, ale také pro turisty. Podle jedničky Pirátů a domažlického zastupitele Rudolfa Špotáka volají po zachování sušického zařízení také zaměstnanci nemocnice v Klatovech. „Oni se tam každý den modlí, aby sušická nemocnice zůstala zachována, protože kam záchranka poveze člověka z Modravy? Do Klatov. Myslím, že situace je opravdu kritická a sušická nemocnice by měla být zařazena do krajských nemocnic,“ reagoval Špoták.