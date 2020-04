Prodloužený víkend přilákal do šumavské přírody mnoho turistů. Přesto ale neměla Horská služba Šumava mnoho výjezdů.

Černé jezero. (roušky si turisté nasazovali jakmile se blížili k ostatním). | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Ošetřovali jsme dva úrazy, v jednom případě šlo o vyvrtnutý kotník a v druhém o rozseknuté čelo,“ uvedl člen Horské služby Martin Kocum, který také zhodnotil, jak vypadal víkend z pohledu návštěvnosti: „Lidí bylo na Šumavě hodně na to, jaký stav v současné době platí, ale jinak v porovnání s Velikonocemi v jiných letech to nebyly takové návaly. Nejvíce turistů bylo na Prášilsku, kde bylo parkoviště úplně plné, ale lidé se rozeběhli do lesů a nebylo to poznat. Poměrně hodně lidí lákalo také jako tradičně Černé a Čertovo jezero.“