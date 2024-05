„Jelikož se sázení účastní spoustu lidí, tak to máme rozdělené do dvou dnů. V těchto dvou dnech sázíme něco k pěti tisícům stromů a budeme tak mít celkem na Šumavě vysázeno společně s lidmi už 40 000 kusů. Sjíždí se sem z celé republiky, aby pomohli zasadit kus nového lesa na Šumavě. Zároveň se něco dozvědí o sázení, o lesích zde a podobně,“ uvedl za WeLoveŠumava Richard Brož, který všem vysvětloval, jak správně sázet, ale i to, proč lesy nyní vypadají tak, jak mnohde vypadají, jak zde řádí kůrovec.

První den se sázely po delší době opět jehličnany, a to jedle, cca 1500, a druhý den šlo tradičně o buky. Lidé si společné sázení užívali. „Jsme tady už poněkolikáté. Líbí se nám, že můžeme pomoci zalesnit Šumavu a navíc vždy strom zasadíme někomu z rodiny. Máme jich zde už několik. Sice už je pak asi nebudeme schopni najít, ale máme dobrý pocit, že tady nějaké stromy od nás jsou. Myslím, že to byl skvělý počin, když s tímhle sázením přišli. A je vidět, že nejsme sami, komu se to líbí, jsou tady vždy davy,“ řekla s nadšením jedna ze sázejících Miluše Mašková.

Zdroj: Daniela Loudová

Sázení na Šumavě není jedinou aktivitou. První květnový den byly na Pancíř navráceny dveře, které jsou rovněž dílem WeLoveŠumava. Lidé se v nich s oblibou fotí a tak přišel nápad, jak toho využít a opět tím nějak pomoci. „Lidé se vyfotí, dají fotku na instagram s označením #otevrenedvere, my to pak sečteme, vynásobíme a dáme peníze na dobrou věc. Díky vašim označením na instagramu jsme už dohromady darovali bezmála 100 000 korun a udělali tak třikrát hezčí Vánoce několika lidem, kteří si to zasloužili,“ uvedl Brož.

Ale ani to stále není všechno. „Máme rozděláno spoustu nápadů. V nejbližší době se chystáme obnovovat opět nějaký křížek, máme rozjeté tři, takže úplně nemohu říci, který to nyní bude. Připravujeme během roku i charitativní věci, chceme vybudovat další ovocný sad. Chceme obnovit jedno historické místo tady na Šumavě, kde byl dřív zámek. Máme toho spousty, ale řešíme spíše byrokratické věci, papírování, povolení, to je běh na delší trať,“ uzavřel Brož.

Lidé vzali útokem i osvěžovnu. V sobotu se sázelo v její blízkosti, v neděli opodál.