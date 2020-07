Pojďte se s námi podívat do historie. Deník prošel regionální noviny z předminulého stoletía vybral pro vás zajímavé zprávy a zprávičky, veselé i smutné. Těšit se na ně můžete každou prázdninovou středu. Dnes 2. díl.

Ze starých novin, ze Šumavanu a Úhlavanu (19. století). | Foto: Deník / Milan Kilián

V Merklíně pozval 18letý mladík svoji milenku do lesa, kde ji usmrtil střelou do prsou. „Hrozného tohoto činu proto se dopustil, poněvadž matka jeho známosti jejich přísně bránila. Po spáchané vraždě udal se sám u c. k. soudu v Přešticích,“ konstatuje týdeník Šumavan. (1872)