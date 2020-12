„Vzhledem k tomu, že jsme odborná škola, se naši žáci vzdělávají jak v teoretické části, tak i v odborném výcviku. A právě ta střídavá výuka nám maximálně vyhovuje a splňujeme ji tím, že jeden týden jsou žáci ve škole na teoretické výuce a týden na odborném výcviku. Takže jedeme podle běžného rozvrhu,“ vysvětluje ředitelka školy Zdeňka Buršíková.

V souvislosti s odbornou výukou ředitelka školy považuje za šťastné, že se žáci vrátili do školy ještě před Vánoci. „Učitelé se během distanční výuky maximálně snažili, aby při distanční výuce využívali domácího prostředí k procvičení a upevnění těch nejdůležitějších pracovních návyků a dovedností. S jejich návratem do školy bylo třeba s nimi vše znovu opakovat. Především pro ten odborný výcvik je ale dobré, že si znovu procvičí to, co se učili během distanční výuky, než zase odejdou na vánoční prázdniny,“ líčí ředitelka školy.

Poslední ročníky mají výuku v klasickém prezenčním módu, aby se mohli připravit na závěrečné zkoušky. „V tom nevidím problém, žáci vše dohnali, i ta distanční výuka je povinná, což je samozřejmě něco jiného, než na jaře, kdy byla pouze dobrovolná,“ uvádí Buršíková s tím, že úspěšnost maturit by vlivem omezené výuky neměla utrpět.

Studenti si prý akorát musí opět zvyknout na běžný styl výuky, tedy každodenní vstávání, přípravu na druhý den a celý rytmus, ze kterého už po dlouhé době distanční výuky vypadli.