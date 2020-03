Klatovský soud ho za to v úterý potrestal podmínkou a zároveň ho poslal na protialkoholní léčení, neboť je riziko, že by v opilosti mohl podobný kousek zopakovat.

Oba senioři spolu mají dlouholeté spory a vše vyvrcholilo v březnu 2019, kdy se opět pohádali, a to kvůli větvím v potoce. „Dopoledne jsem je spálil a odpoledne jsem se tam šel podívat. Začal štěkat Potužníkův pes a já najednou slyšel z okna vulgární nadávky a otázku, zda ji chci napálit. A v tom jsem ucítil, jak mě trefil do zad,“ řekl Jaromír V. Dodal, že velkým štěstím bylo, že byl v chladnu hodně oblečený. Střela, vyslaná podle něj ze zhruba 15 metrů, totiž proletěla silnou vestou i dvěma mikinami, ale už neměla takovou sílu, aby ho vážněji zranila. Na druhý výstřel už nečekal, vzal nohy na ramena.

Vítovec soudu řekl, že mu Jaromír V. i jeho bratr vyhrožovali, musel se před nimi zamknout v domě. O den později popíjel, měl podle svých slov asi 4 až 5 piv a stejný počet panáků. Když z okna viděl souseda, vystřelil na něj. „Rozhodně to nebylo na 15 metrů, ale na více než sto,“ řekl Vítovec. Soud mu ale to, že předvedl výkon hodný snajpra, neuvěřil. Podle něj to bylo jen na zhruba 15 metrů.

Vítovec, který po činu nadýchal okolo dvou promile a skončil na záchytce, u soudu popřel, že by sousedovi nadával a vyhrožoval mu. Uvedl ale, že činu velice lituje.

Podle soudního znalce z oboru psychiatrie je Vítovec závislý na alkoholu. Bez léčení je jeho pobyt na svobodě nebezpečný, neboť v opilosti by mohl někomu ublížit.

S tím se ztotožnil i soudce Jan Kasal, který obžalovanému nařídil ochranné protialkoholní léčení ambulantní formou. Trest, který mu uložil, je ale mírný. Ač Vítovcovi hrozily za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví až tři roky vězení, od soudu odešel s tříměsíčním trestem, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Zároveň státu propadla vzduchovka, z níž střílel. Verdikt není pravomocný.