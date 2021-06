Podle organizátora akce Vlastimila Maliny z Felicia coupé klubu se na letošní nižší účasti podepsala opatření proti šíření koronaviru. V minulých letech totiž přijelo zhruba dvě stě majitelů sportovních škodovek, přičemž až třetinu tvořili cizinci. „Současná omezení s účastí zamávala. Tentokrát to bylo především o skalních fanoušcích. Ze zahraničí dorazilo jen pár lidí. Třeba pán z Německa vážil cestu dlouhou skoro pět set kilometrů, jen aby se s námi potkal. I tak se vše podařilo a počasí nám přálo,“ zhodnotil Malina.

Na spanilou jízdu se vydalo 51 automobilů. „Někteří přivezli vůz na podvalníku a jenom ho vystavili. Během jízdy jsme udělali spoustě lidem radost. Když nás zahlédli, mávali z oken, dveří. To bylo moc hezké,“ doplnil.

Sám patří mezi nadšence, kteří se kolem aut točí vlastně odmalička. „Jakmile jsem mohl, všechno jsem rozebral do posledního šroubku a zase dal dohromady,“ popsal.

V patnácti letech si koupil pionýra, poté tříkolku Velorex, o dva roky později si pořídil své první vytoužené auto – Škodu Felicii roadster. „Byla v dezolátním stavu. Tehdy jsem doma řekl, že ji opravím. Rodiče mi nevěřili a mysleli si, že jsem se zbláznil. Vždyť jsem byl kluk z paneláku. Vyprávěl jsem jim, že jednou bude dole na parkovišti to opravené auto stát, a to se mi povedlo,“ líčil.

U jednoho kousku však Malina nezůstal. Sehnal ještě Škodu 440 zvanou Spartak. Scénář byl obdobný, protože vozidlo dal kompletně dohromady. „Auta pak znám do posledního šroubku. Když už je všechno hotové, nastartujete a vůz poprvé zavrčí, to je krásný pocit. Pak si do něj rád sednu a vyrazím na zkušební projížďku úplně sám,“ uzavřel.