„Mezi finální desítkou stromů převažují lípy, své zástupce tu však najde i javor, jinan, jerlín, dub a kaštan. Finalisty se nám podařilo najít napříč celou Českou republikou a svá želízka v ohni bude mít při hlasování hned devět krajů. Jihomoravský kraj reprezentují dva finalisté, další soutěžní stromy najdeme na Vysočině, ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém, Pardubickém, Olomouckém i Zlínském kraji,“ uvedla koordinátorka ankety Strom roku Kateřina Bolečková.

Letošní hlasování odstartuje 22. července na www.stromroku.cz a potrvá 11 týdnů. Své hlasy můžete zaslat jedinému zástupci Plzeňského kraje – Pivoňská lípa. „Pivoňská lípa čeká na svůj velký příběh. Jde o dominantního jedince, který je k nepřehlédnutí. Pozornost věnovaná této lípě si myslím, že je na místě. Doufáme, že s ní uspějeme v anketě,“ řekl rodák z Pivoně Miroslav Timura, který lípu do soutěže přihlásil.

Zdroj: Daniela Loudová

V obvodu má Pivoňská lípa 679 cm, její výška je více něž 30 metrů a byla vysazena pravděpodobně před 350 až 400 lety. „Stojí na křižovatce dvou cest vedoucích z obce Mnichov do obce Pivoň. Pozoruhodností je umístění dvou torz božích muk poblíž kmene dominanty. Naší vizí je jednak ochrana tohoto přírodního prvku, významného stromu, a v neposlední řadě i obnova historické cesty vedoucí z Mnichova do Pivoně během následujících let. Starosta obce Karel Černý včetně všech zastupitelů projekt podporují, čehož si velice vážím. Bez součinnosti obce by nemohl tento projekt realizován,“ popsal plány Timura.