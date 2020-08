Organizačním centrem této akce je tradičně autokemp Babylon, ale startovat se bude od 11 hodin na domažlickém náměstí, kde budou již přibližně hodinu před startem vystaveny všechny zúčastněné stroje.

Plánovaná trasa povede z Domažlic přes obce Luženičky, Draženov, Pařezov, Otov, Meclov, Srby, Vítání, Štítary, Hostouň, Mutěnín, Ostrov, Rybník, Šidlákov, Hora Svatého Václava, Drahotín, Poběžovice, Kramolín, Postřekov, Klenčí pod Čerchovem a Trhanov do cíle v autokempu Babylon, kde jsou první motocyklisté očekáváni již kolem půl třetí.

Na účastníky čeká několik úkolů, které budou plnit v Luženičkách, Hostouni, Rybníku, Poběžovicích a Postřekově. Trestné body, které přitom získají, rozhodnou, kdo si domů odveze poháry z tradiční chodské keramiky.

Pohled do předběžné startovní listiny napovídá, že se opět bude na co dívat. Přihlášeni jsou hned čtyři účastníci s vozidly starými minimálně 100 let. Jedná se o automobil americké značky Hudson vyrobený v roce 1910, český motocykl Premier 350 z roku 1914 a dva motocykly staré přesně jedno století - německý Wanderer a třistapadesátku dnes naprosto neznámé značky H.B. Jeden klenot motoristické historie ovšem najdeme také mezi auty poválečné výroby. Je jím Rolls-Royce Silver Down z roku 1953.

Autor: Jan Pek