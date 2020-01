„Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika. Ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň ji na Holýšovsku zprostředkovávají manželé Jan a Ludmila Glacovi z Holýšova a díky nim se tříkrálová sbírka koná i u nás ve Štichově,“ prozradila kronikářka obce Andrea Bauerová.

Letos peněžní pomoc poputuje na podporu Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích a také umožní terapii a nákup pomůcek pro Jonáška Klečku z Plzně s fyzickým a psychickým postižením.

Ve Štichově však nezaháleli ani poslední den v roce, který patřil tradičnímu silvestrovskému pochodu nordic walking. „Více než šedesátka účastníků se vydala na šestikilometrovou trasu údolím potoka Chuchla do Kvíčovic a po nové lesní naučné stezce Kvíčovice zpět lesem do Štichova. Následovalo posezení s občerstvením v sále bývalé školy a silvestrovská zábava při společenských hrách až do půlnoci, kdy Štichovští přivítali nový rok u kapličky na návsi,“ dodala Bauerová s tím, že páteční večer 10. ledna bude patřit dobrovolným hasičům, kteří zhodnotí rok 2019 při výroční valné hromadě SDH Štichov.