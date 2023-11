Pondělní stávka škol se nevyhne ani Domažlicku, rodiče se tak musí připravit na to, že budou mít své ratolesti doma.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv J.Šmída

Výstražná stávka škol a školských zařízení je naplánována na pondělí 27. listopadu. Stávky se v Plzeňském kraji účastní 138 mateřských škol, 121 základních škol, 33 středních škol, 2 vyšší odborné školy, 3 základní umělecké školy a 38 školských zařízení. „Důvodem stávky je především podpora nepedagogických pracovníků a avizované snížení počtu odučených hodin ve školách. Organizace, které stávku podporují bez přerušení práce, zdůvodňují především spolupráci s rodinami, které nechtějí omezit formou přerušení provozu. Mnoho organizací přistupuje ke stávce symbolicky označeným oblečením, nápisy na triku, přerušením výuky pouze jednu vyučovací hodinu, ve školách budou probíhat besedy se žáky, rodiče jsou s důvody stávky seznamováni na třídních schůzkách. Organizace označují kroky MŠMT jako nekoncepční zásah do systému školství, který ho výrazně naruší,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Na Domažlicku se některé školy či školky a organizace zapojí buď zcela, nebo jen částečně. Naplno se do stávky zapojuje například ZŠ Komenského v Domažlicích. „Základní škola Komenského v současné době vzdělává 931 žáků ve 37 třídách. Z tohoto počtu je 89 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 158 cizinců. Znamená to, že každé 4. dítě v naší škole potřebuje speciální přístup a specifickou přípravu na vyučování. Během týdne odučíme celkem ve všech třídách 1 184 hodin, z nichž je 209 odučeno v dělených hodinách (cizí jazyky, tělesná výchova, volitelné předměty a částečně matematika a český jazyk). Pokud by došlo ke snižování počtu hodin ve výuce, znamenalo by to spojování vyučovacích hodin a individuální přístup by byl v těchto hodinách téměř nemožný. Do stávky se zapojujeme po velmi zralé úvaze a věřte, že hlavním důvodem je zachování současné úrovně vyučování a snaha zabránit nekoncepčním škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024. Naším cílem nejsou vyšší platy pro učitele, ale zajištění kvalitní výuky pro vaše děti," vysvětluje vedení školy důvod připojení ke stávce.