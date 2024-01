V souvislosti se stávkou německých farmářů je podle slov mluvčí policie Pavly Burešové situace na území Plzeňského kraje prozatím bezproblémová. V Karlovarském kraji a v jižních Čechách ale protesty německých zemědělců působí velké problémy.

„Zemědělské stroje budou blokovat a zhoršovat průjezdnost na pozemních komunikacích, počítejte tedy s případnými problémy, pokud vaše cesty směřují do Německa,“ upozorňuje mluvčí Burešová. „Z hraničních přechodů v Plzeňském kraji se tato záležitost týká hraničního přechodu Folmava, kde zemědělci za hranicemi České republiky protestují. Podotýkáme, že prozatím je v této souvislosti situace na území našeho kraje bezproblémová,“ dodala.

Velké komplikace působí stávka německých farmářů v Karlovarském kraji. Zablokovaný je hraniční přejezd na Božím Daru. Projet přes hraniční přechod v Kraslicích do Klingenthalu je možné. Řidiči musejí pouze počítat s drobným zpožděním kvůli kroužícím traktorům na prvním kruhovém objezdu v Německu. Kvůli protestům zemědělců je neprůjezdná silnice I/25 z Jáchymova. Na hraničním přechodu u Božího Daru podle informací iRozhlasu postavili demonstranti přes celou vozovku kamion se dřevem a nedá se projet. "Přechod je uzavřený. Situaci monitorujeme a policejní hlídka navádí řidiče na objízdnou trasu," řekl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Farmáři, ale také zástupci dalších průmyslových odvětví protestují proti spolkové vládě.

Jediný jihočeský hraniční přechod s Bavorskem Strážný – Philippsreut zablokovaly tři desítky strojů. Kolona na české straně má několik kilometrů. Táhne se od přechodu kolem bývalé roty. Stojí kamiony i osobní auta. Mnozí pendleři se do práce nedostanou vůbec, jiní s velkým zpožděním. Blokáda německých silnic je v pondělí naplánována od půl páté ráno do zhruba páté odpoledne. Už včera někteří čeští pendleři dostali od svých německých zaměstnavatelů volno. Ti, co vyrazili, buď trpělivě stojí v koloně, nebo se vracejí domů. Projet se povedlo podle všeho jen několika zdravotníkům. Zemědělci jim uvolnili cestu po prokázání průkazem zdravotníka.

Řada pendlerů měla o víkendu množství rozcházejících se informací o průjezdnosti hraničních přechodů. Přesné informace neměli ani jejich zaměstnavatelé. Někteří proto dali svým přeshraničním zaměstnancům volno, jiní si vybírali starou dovolenou, další si přehazovali šichty nebo měnili jejich začátek a konec tak, aby se vyhnuli avizovanému blokování silnic.

"Ráno jsme projeli v pohodě, ale nevěděli jsme, zda se dostaneme z práce i odpoledne. Poslední informace jsou, že zemědělci sice stávkují či protestují, ale projet se dá," řekl jeden z pendlerů Jakub Šudák z Kraslic.

Neprůjezdné jsou i další hraniční přechody na západě Čech. Na mnohé silnice pak zemědělci vyklopili hromady hnoje, aby znemožnili průjezd. Většinou je ale možné je objet a pokračovat v cestě. Protesty Němci plánují na celý týden. Vyvrcholit by měly v pondělí 15. ledna.