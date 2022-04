V Plzeňském kraji se to týká 12 obcí, jednou z nich je Klenčí pod Čerchovem. Na tamní pobočce stavebního úřadu pracují dva úředníci a jedna asistentka, aparát podle starosty Jana Bozděcha obsluhuje zhruba 8 tisíc lidí z Klenčí a okolních obcí. „Pro naše občany to bude velice limitní. V naší obci žije značná část občanů staršího věku, ti budou muset na úřad dojíždět do Domažlic. Nehledě na to, že se výrazně prodlouží čekací lhůty,“ upozornil Bozděch s tím, že na pobočku v Klenčí dorazí v některém týdnu 10 žádostí, jindy ale třeba i 20 denně. Lidé se na úřad chodí ale také pouze informovat o tom, jak mají v určitých záležitostech postupovat. „Vláda tak bere občanům možnost konzultovat své záměry přímo v místě,“ dodal starosta.

Klenečský starosta bude proto věc připomínkovat na ministerstvu. O zachování úřadu stojí i za cenu, že by obec úředníky kompletně platila ze svého.

Starosta Spáleného Poříčí Jindřich Jindřich věří, že se konečný návrh může ještě změnit. „Nicméně pokud to projde, naši občané budou muset dojíždět do Blovic a domnívám se, že vyřizování některých drobnějších věcí bude komplikované,“ reagoval na dotaz Deníku Jindřich.

Radnice na Rokycansku jsou spádovou obcí pro 27 vesnic, dohromady tedy tamní stavební úřad poskytuje služby cca 6 tisícům lidí. Ti by měli podle nového zákona využívat úřad v Rokycanech. Starosta Jan Altman řekl, že pro občany to bude bezesporu velký problém. „Náš úřad nevydává nejen stavební povolení, ale jdou přes něj samozřejmě i veškeré ohlašovací povinnosti. Nedovedu si představit, jak bude systém fungovat. Už dnes jsou termíny zdlouhavé, tímto se však mohou ještě dvakrát prodloužit. Přijde mi, že se vracíme do předrevolučních časů,“ argumentoval.

Stavební úřady by se měly zrušit ještě v Plané, Bezdružicích, Kašperských Horách, Železné Rudě, Manětíne, Kasejovicích, Poběžovicích, Štěnovicích a Mirošov.