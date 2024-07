„Otevřeno bude každý den kromě soboty od 10 do 17 hodin. Přístupná bude celá synagoga včetně vedlejšího památníku a zahrady vzpomínek,” říká kurátor výstavy Radovan Kodera.

Výstava se skládá ze dvou souborů. „První se jmenuje Zatmění. Obsahuje černobílé fotografie, na nichž jsou zachycena různá zátiší, která mě zaujala. Žádný ze snímků není nijak naaranžovaný ani počítačově upravený,” sděluje Miroslav Chaloupka.

Kolekce vznikala pět let. „Fotografie by měly vyvolávat neklid a hrají si s vnímáním diváka. Každý za nimi vidět jiný příběh. Snímky vznikaly tak, že mě prostě nějaká situace zaujala. Třeba při jedné procházce hlubokým lese jsem najednou uviděl splasklý míč s podobou hlavy Mickey Mouse, který byl poničený, ležel tam zřejmě už pár let. Samozřejmě jsem si ho musel vyfotit. Někdo v tom obraze může vidět něco hezkého, jiný zase cosi strašidelného. Je to jen na divákovi,” podotýká fotograf.

Pro další z fotografií se nemusel vypravit nikam daleko. Pořídil ji z okna svého domova. „Je to komín na protější domě, který ale vypadá jako člun plný námořníků. Někdo v něm může vidět třeba loď přivážející migranty a vnímat to jako nebezpečí. Jiný prostě vidí jenom komín. Každý do té fotky může promítat své vlastní pocity. V dnešní době máme spoustu výrazů pro lež - fake news, dezinformace, politická korektnost. Všechno z toho je různý způsob, jak zdeformovat pravdu. Pro tu máme ale i teď stále jen jedno slovo,” dodává.

Druhý soubor zachycuje různé pohledy na křoví. „Tato kolekce měla původně název Příchod Antisvěta. Chtěl jsem se jejím prostřednictvím vyrovnat se současnou situací, kdy dochází k relativizaci hodnot a někteří ideologové se snaží měnit význam slov a manipulovat s myšlením lidí. Na fotkách vidíme křoví, která jsou zvláštním světem, kde po chvíli můžeme vidět třeba nějaké bytosti, které spolu bojují nebo nás ohrožují. Je to pro mě pohled na naši svobodu, kdy větve představují všechny možnosti, které máme. Ale čím více se k nim přibližujeme, zmenšuje se šance dostat se dál,” konstatuje autor. Ten je známý jako reportážní fotograf ČTK. „Rozdíl je hlavně v tom, že reportáž musí být rychlá. Tam už má člověk navyklé nějaké postupy a pracuje spíše automaticky. Tyto soubory vznikaly několik let. Bavilo mě se tím dlouhodobě zabývat a přemýšlet nad jednotlivými snímky,” doplňuje.

Výstava ve Staré synagoze | Video: Ladislav Vaindl

Prostor Staré synagogy je podle něho pro tyto snímky vhodný. „Děkuji Radkovi Koderovi, že mi umožnil tady výstavu uspořádat. Prostor Staré synagogy je velmi intimní a klidný. Vybírali jsme fotky, o nichž si myslíme, že do něj sedí,” říká Chaloupka.

Synagoga pochází z poloviny 19. století. „Později došlo k propojení s pomocnou synagogou v úrovni ženských galerií. Obě přestaly náboženským účelům sloužit po otevření Velké synagogy v roce 1892. Objekt ještě nějakou dobu sloužil jako židovská škola. Pak bud bylo skladiště. Prostory se nevyužívaly až do devadesátých let. Když jsme tady v roce2002 pak vznikl památník Zahrada vzpomínek,” popisuje Kodera.