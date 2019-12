Za rekordních 293 dní povstala stará radnice z popela jako bájný Fénix. Roky totiž nad rohovou budovou na staňkovském náměstí visela demolice jako Damoklův meč.

Slavnostní otevření a prohlídka opravené radnice. | Foto: Deník / Petra Kůtová

„Před 17 lety, když jsem nastoupil do funkce starosty, jsem si i já sám pohrával s myšlenkou, jestli by nebylo lepší zchátralou fialovou budovu strhnout a postavit místo ní něco jiného. Jsem ale rád, že teď stojíme v opravené staré radnici, do níž se vrátila i knihovna, která zde byla v minulosti,“ řekl starosta Staňkova Alexandr Horák.