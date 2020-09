Jedním z podstatných bodů bylo projednání budování vodovodu v jedné ze spádových obcí Zahořan, a to konkrétně ve Staněticích.

„Voda je tady velmi potřeba. Část lidí je závislá na svých studnách, další si museli nechat dělat vrty a jiní využívají vodu z vrtu u místního zemědělského družstva,“ popsala situaci zastupitelka Hana Hoffmannová ze Stanětic, která také musí využívat vodu z vlastní studně.

Zdroje pitné vody jsou tak nejisté, stačí výkyv počasí či delší období sucha. Všichni zastupitelé tak byli pro buddování vodovodu ve Staněticích, byť vysoutěžená cena vítězné firmy FK Bau a.s. činí 9 494 507 korun bez daně. Obec by ráda ale využila i dotace.

„Čekáme, zda se nám povede dotaci získat. To se dozvíme příští jaro 2021. Pokud vše vyjde, pouštíme se do realizace. Pokud ne, jsme odhodlaní do toho jít stejně, protože bez vodovodu to do budoucna nepůjde,“ doplnila Hoffmannová.

Další investicí, kterou zastupitelé schválili, je i oprava místní komunikace v Sedlicích za 330 tisíc bez daně.