Stanětičtí mladí hasiči uklidili úlikovskou cestu

Stanětice – Po roce opět přišel čas udělat něco pro naše životní prostředí.

Stanětičtí mladí hasiči uklidili úlikovskou cestuFoto: Hana Hoffmannová

Ve Staněticích se toho opět zhostili mladí hasiči se svými vedoucími a zapojili se do celostátního projektu 72 hodin. Různé organizace se v něm zapojují do péče o životní prostředí v rámci tří dní. Tento projekt zprostředkovává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže pro kolektivy mladých hasičů.

Ve Staněticích se po loňském vyčištění kanické cesty pustili do úklidu cesty úlikovské. Úkol to byl o to větší, že v předešlý den se zde konal branný závod s účastí zdejších členů. Proto byl i ranní rozjezd pomalejší, ale sluníčko hřálo a odpadků přibývalo. K neuvěření bylo, kolik odpadu dokáží naši spoluobčané beztrestně navozit do lesů, místo aby je řádně zrecyklovali.

Po dobré práci si děti vysloužily i pořádnou odměnu, a to v podobě očekávaného, opékání vuřtů a jiných darů podzimu.

Podporu akci poskytl i Obecní úřad Zahořany, za což mu též patří velký dík. Za úspěch vedoucí považují, že děti začaly vnímat nakládání s odpady jako důležité a cestou domů dál sbíraly odpadky, aniž by „musely“. Na příští rok kolektiv vytypoval další cíle a každý může přijít a zapojit se. Pojďme něco udělat pro životní prostředí.

Hana Hoffmannová