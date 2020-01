Město Domažlice si v roce 2020 trochu oddechne. Po třísetmilionové rekonstrukci plaveckého bazénu a monumentální investice do obnovy pivovaru žádné podobné velké akce zatím neplánuje.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Určitě se v letošním roce, a nejspíš ani v tom následujícím, nerýsuje nic, co by se dalo do velikosti a financí srovnat s bazénem a pivovarem,“ přiblížil starosta Domažlic Zdeněk Novák, který nastínil několik větších akcí, do nichž by se město v letech 2020 a 2021 pustilo.