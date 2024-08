O statečného psího hrdinu se už několik dnů starají v horšovskotýnském útulku Tlapky v naději. Psa v zuboženém stavu, ležícího v Křakově u silnice - a zřejmě sraženého autem - si povšimla kolemjedoucí řidička.

"Po domluvě s naším spolkem zvíře odvezla do veterinární ordinace a vzala si ho přes noc domů. Druhý den s ním jela opět na veterinu, a to k paní doktorce Marečkové. Pejsek, kterého jsme pojmenovali Jonášek, měl zlomenou stehenní kost, pánev a poškozený kloub v kyčli, kameny v břiše, v ranách červy, spoustu blech a z dřívějška mu chyběl ocásek těsně u těla," popisuje Martina Gilchová ze spolku Tlapky v naději. "Moc děkujeme slečně, že tam Jonáška nenechala a pomohla mu," doplňuje jedním dechem Martina Gilchová.

Pejsek je v současnosti již po operaci a pomaličku se zotavuje. "Je to roční kluk, plný chuti do života. V dočasné péči je u tety Andrey, u které má tu nejlepší péči. Zatím nesmí chodit a nožky musí mít svázané u sebe. Ale je to obrovský bojovník a mazel," podotýká Martina Gilchová.