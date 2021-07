Španělsko, Velká Británie i Malta. Kantoři z Domažlic jezdí na kurzy do ciziny

Chtějí se zlepšit v cizím jazyce, a tak vyrážejí do zahraničí na kurzy. Do Španělska, Velké Británie či na Maltu postupně zamíří sedm kantorů z domažlického gymnázia. Zapojili se totiž do projektu Erasmus+, který je určený pedagogům.

Petra Šlajsová vyrazila na třítýdenní jazykový kurz do Španělska. Navštívila také město Cordóba. | Foto: Foto: archiv Petry Šlajsové

Z jazykového pobytu se před pár dny vrátila Petra Šlajsová. Na gymnáziu vyučuje angličtinu, francouzštinu a dějepis, nicméně ve svém volnu se vzdělává ještě ve španělštině. A právě kvůli ní strávila tři týdny ve španělském městě Málaga. Většinu dne strávila ve škole. Zvolila si intenzivní kurz, což byly denně čtyři hodiny skupinové výuky, a ještě hodinu individuální. „Přiznám se, že jsem měla trochu obavy, abych jim rozuměla. Byla jsem španělštinou obklopená úplně všude, včetně hostitelské rodiny. Ale nakonec jsem to zvládla a nakoplo mě to dál pokračovat," shrnula Šlajsová. Právě díky ubytování u místní rodině lépe poznala tamější život. Navštívila oblíbená turistická místa a ochutnala španělské speciality. „Ve škole jsme měli odpolední volitelné aktivity. Mohli jsme si třeba vyzkoušet netradiční vodní sporty nebo prohlédnout památky. O víkendech jsem si udělala několik výletů. Byla jsem v Granadě, Cordóbě a prošla jsem si známou skalní stezku Caminito del Rey," vyjmenovala. Chvilku si zvykala na jiný denní režim, kdy se mimo jiné od 14 do 17 hodin drží siesta. Náročnější však byly momenty, kdy Španělé začali mluvit rychle a dialektem. „Polykají koncovky nebo i celé slabiky, což je pro porozumění dost náročné. Jsou ale neuvěřitelně vřelí a upovídaní, takže když má cizinec nějaký problém, ochotně mu pomůžou," uzavřela pedagožka. Díky Erasmu+ může do Španělska zavítat v následujících dvou letech ještě jednou. A příležitost určitě využije. Tedy pokud to dovolí epidemiologická situace. I na přísnější opatření proti onemocnění covid-19 jsou organizátoři kurzů připravení a eventuálně je povedou on-line.